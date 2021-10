Cuenta Pública: Contraloría también recibió observaciones del Orfis

Aunque la Contraloría General del Estado debería ser la dependencia que esté al tanto que en todo el Poder Ejecutivo estén exentos de observaciones , no escapó de recibir recomendaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior dentro del Informe de la Cuenta Pública 2020.

Y es que la dependencia a cargo de Mercedes Santoyo Domínguez recibió cinco observaciones de carácter financiero y 10 recomendaciones de tipo financiero por la gestión de recursos del año pasado.

Noticia Relacionada Cuidado: síndrome del ano inquieto estaría relacionado al covid

El Orfis, a cargo de Delia González Cobos, observó que derivado de la política contable a nivel central para el registro y presentación de las cuentas de balance, la Contraloría no presentó en su información financiera saldos de las cuentas por cobrar por concepto de presupuesto asignado pendiente de ministración o pago; así como de las cuentas por pagar por las contribuciones federales y estatales, proveedores y prestadores de servicios por concepto de la adquisición de bienes y servicios; lo cual no refleja la expresión fiable de las transacciones efectuadas en los estados financieros, incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable.

De igual forma refiere que el registro de las cuentas bancarias de la Contraloría General no es conforme a lo dictaminado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

También refiere que se adeudan más de 64 millones de pesos por concepto de impuestos, multas y recargos que no se pagaron durante los años 2014 al 2016.