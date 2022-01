La encargada de la subdirección de Salud del Ayuntamiento de Xalapa , Olga Isabel Alarcón Ricardez, descartó que en Xalapa se pueda multar a quien no haga uso del cubrebocas en espacios públicos.

"Conociendo a nuestro alcalde yo lo dudo muchísimo, él es un hombre muy respetuoso y yo creo que ya estamos grandes, cada quien tenemos una responsabilidad", dijo.

Asimismo, dijo que se sigue exhortando a los mercados y tianguis a que sigan con las medidas como el lavado de manos, uso de cubrebocas, caretas y gel antibacterial.

"También les estamos dando nosotros unas caretas que los pueden proteger muchísimo, principalmente a los que venden comida".

Refirió que puede haber llamados de atención a los comerciantes que incumplan con las medidas, pero rechazó que se pudieran aplicar algunas multas.

"Y yo creo que todos somos conscientes de lo que estamos viviendo, y cuando ustedes vean por ahí a alguien que no trae el cubrebocas ayúdenos, díganle, ´oiga, ponte el cubrebocas´".

También consideró que se debe evitar el cierre de establecimientos comerciales, pues si bien los contagios van en aumento no están siendo tan graves.

"Yo creo que no debemos llegar a tanto, la economía se viene abajo, un municipio no puede caminar si no hay buena economía".