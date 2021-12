Cuarta ola de covid pegará a la economía de Veracruz: Sedecop

Resaltó que en varios países han establecido acciones severas de confinamiento e incluso cerrado fronteras al turismo, ante lo cual se están tomando medidas para mitigar las afectaciones a la economía.

Comentó que además de los estímulos económicos que se brindan a los micro, pequeños y medianos empresarios, se busca fomentar el consumo interno para que esté circulando el dinero.

"El cerrar la economía siempre es un impacto, la economía depende de la oferta y la demanda, si el que demanda un producto no sale, no compra, el que a la oferta no vende. Toda restricción afecta a la economía", expuso.

Al respecto, manifestó que el Gobierno de Veracruz se prepara con programas para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa, a través del comercio electrónico.

"Si los capacitamos para que puedan estar vendiendo a través de comercio electrónico, eso sin duda va a garantizar dos cosas: uno, que todos los que tengamos que guardarnos en nuestra casa podamos tener acceso a lo que queramos, como servicios, enseres y alimento; y que el comercio electrónico se empiece a operar", añadió.

Comentó que en días pasados se puso en marcha la convocatoria de apoyo a las empresas locales, con el cual mil comercios recibirán terminales de puntos de ventas, a fin de poder cobrar a través de ese sistema de pago, las cuales están por ser entregadas.