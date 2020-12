Crímenes de odio no cesan; Veracruz, primer lugar nacional

Benjamín Callejas Hernández, presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), alertó que los crímenes de odio van al alza en el estado de Veracruz que sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional.

"Ya tenemos 25 en lo que va del año, y de confirmarse la persona decapitada que se encontró en El Castillo, compañeros de la comunidad comentan que pertenece a nuestro colectivo, serían 26, algo está fallando en la prevención del delito", dijo.

Expuso que aunque ha habido avances y han disminuido los casos de acoso por parte de elementos de Seguridad Pública a los integrantes de esa comunidad, hay aún varios pendientes.

Además, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso que, aunque se ha capacitado a personal e instituciones, todavía existe rezago en las investigaciones pues ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido.

"Desde que expusimos las carpetas de 2018 donde desafortunadamente no se ha aclarado no hay ningún detenido, no hay ningún imputado, de momento sacan algunas notas que en algún u otro caso ha habido detenidos pero la verdad es que por expresión de los mismos familiares de nuestras compañeras y compañeros, no se ha encontrado todavía a ningún culpable, ese el rezago más importante en la Fiscalía", dijo.

La pandemia, añadió, ha hecho que los procesos sean aún más lentos y el "tortuguismo" persista dentro de la FGE.

"Y ahora hay que sacar citas a través de vías electrónicos y entonces los procedimientos administrativos son más largos, los familiares desafortunadamente no quieren continuar las investigaciones, no quieren seguir revictimizando a las personas que ya fallecieron, son varias problemáticas que seguimos presentando en la Fiscalía a pesar de que se está capacitando al personal y de que estamos trabajando en un protocolo específico para atender a nuestra comunidad, se deben redoblar esfuerzos en ese sentido", abundó.