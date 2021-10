De acuerdo con cifras oficiales, el 43 por ciento de los crímenes fueron en contra de mujeres transgénero, 36 por ciento de hombres gays, 20 por ciento de mujeres lesbianas y el resto varones trans.

Noticia Relacionada Choca contra puesto de tacos cerca de Agua Santa II, en Xalapa

EL PELIGRO, UNA CONSTANTE

Este año la historia no es distinta, en lo que va del 2021 se llevan registrados 18 asesinatos. Tan sólo en las últimas semanas se suman tres homicidios; el primero de estos últimos el del reconocido diseñador Robert Ríos, quien fue hallado en su domicilio ubicado en Coatzacoalcos con huellas de tortura; hace una semana Luis Felipe Vázquez fue ultimado de manera violenta en el puerto de Veracruz, y este fin de semana, en Xalapa, el joven Miguel Ángel Sulvarán fue privado de la vida en su domicilio ubicado en pleno centro de la capital. El cuerpo, como fue publicado en este medio, presentaba signos de violencia extrema: 17 puñaladas y su cabeza estaba envuelta en plásticos; además, recibió varios golpes antes de morir.

URGEN A AUTORIDADES A TOMAR MEDIDAS

El presidente del Colectivo de Diversidad Sexual "AmbienTales", Luis Geovanni Pérez, asegura que con este número es casi un hecho que Veracruz se pone nuevamente a la cabeza, por lo que pide al gobierno actúe; "llamo a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, nuevamente vamos a repetir el primer lugar nacional, es preocupante que en el estado no se trabaje a favor de la comunidad, no hay matrimonio igualitario, no se aprueban leyes y en lo único que se logró un avance fue en la modificación al Artículo 144 del Código Penal para el Estado de Veracruz que contempla la presencia sexual con motivos de odio, pero no existen los protocolos para actuar. A todo esto suma la poca empatía de parte de las autoridades, un claro reflejo de la apatía que tienen para con nosotros".

ACTÚAN DESDE SU TRINCHERA

Por este motivo, el también miembro del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la comunidad LGBT afirma: "Se retomó la campaña ´Aguas con tu ligue´, ya que estamos tratando de fomentar el autocuidado. En algunas ocasiones estos desconocidos que se conocen en las aplicaciones pueden ser los criminales y nosotros les abrimos las puertas, esto no es exclusivo de la comunidad pues pasa con todos, también bisexuales y heterosexuales".

"Las autoridades deben de trabajar precisamente en esto, contra la violencia desde todos los sectores, pues se está generalizando. Desgraciadamente no se ven campañas de este tipo en ninguno de los niveles, están olvidadas y es por ello que nosotros las estamos realizando", concluyó Luis Geovanni Pérez.