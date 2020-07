COVID-19, activo en 70% de municipios de Veracruz

En Veracruz la epidemia de COVID-19 está activa en 70 por ciento de los 212 municipios, según datos del Gobierno Federal.

Los municipios más afectados son los que cuentan con mayor cantidad de población, de ahí que el riesgo de contagio se mantiene a niveles máximos, según datos del Gobierno Federal.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, evidenció que el Estado nunca pudo reducir la movilidad más allá del 46 por ciento. Hasta la semana 28 de la pandemia se mantenía en -39 por ciento.

Cabe recordar que la meta de confinamiento era del -65 por ciento de la población en las calles, según la recomendación de la Secretaría de Salud Federal.

"En Veracruz igualmente podemos ver que en todo el Estado tiene dispersión de la transmisión; inclusive las intensidades fuertes de los colores estarían presentes en prácticamente en todos los lugares del Estado y las diferentes tonalidades también presentes", expuso.

Reconoció que aproximadamente entre el 27 y 28 por ciento de los municipios no tienen transmisión de COVID-19, sin embargo, en aquellos que tienen mayor población son el motor de la epidemia.

"El número básico, si bien es cierto, no ha superado el 1.2 o 1.3 no ha podido bajar del 1, lo que mantiene activa la epidemia y mientras no baje del 1 continuarán los contagios en la entidad", advirtió el director.

En cuanto a la ocupación hospitalaria en la entidad, dijo que se reporta el 64 por ciento de camas ocupadas en hospitales para atención de pacientes de COVID-19 y 43 por ciento en cuanto a camas con ventiladores.