COVID-19: 68 casos en Veracruz; 502 sospechosos, 82 hospitalizados

La Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados mil 291 casos de coronavirus (COVID-19), de los cuales 721 resultaron negativos.

Asimismo, 502 sospechosos (280 mujeres y 222 hombres de entre 1 y 89 años de edad) de 72 municipios, continúan en investigación: Veracruz 146, Coatzacoalcos 70, Xalapa 59, Poza Rica 21, Boca del Río 20, Córdoba 19, Medellín 15, Orizaba 10, La Antigua 9, Minatitlán 8, Cosoleacaque 7; Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla y Tuxpan 6; Coatepec, Cosamaloapan y Emiliano Zapata 5; Alvarado, Ixtaczoquitlán, Puente Nacional y Úrsulo Galván 4; Actopan, Ixhuatlán del Café, Paso del Macho, Tierra Blanca y Zongolica 3; Acultzingo, Agua Dulce, Amatlán de los Reyes, Banderilla, Hueyapan, Martínez de la Torre, Nogales y San Rafael 2; Acayucan, Álamo, Amatitlán, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, Cerro Azul, Las Choapas, Chocamán, Coatzintla, Coscomatepec, Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jamapa, Jilotepec, José Azueta, Manlio Fabio Altamirano, Nanchital, Naranjos, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Rafael Delgado, Río Blanco, Soledad de Doblado, Teocelo, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlapacoyan, Las Vigas, Xico y Yanga con 1. De estas personas, 82 están hospitalizadas y 420 con manejo ambulatorio y estables.

El número de positivos es de 68 (33 mujeres y 35 hombres, con edades entre 6 y 83 años): 23 en Veracruz, 14 Boca del Río, 6 Poza Rica, 5 Xalapa, 4 Coatzacoalcos, 2 en Córdoba y Tlacotalpan; Tantoyuca, Tuxpan, Perote, Emiliano Zapata, La Antigua, Úrsulo Galván, Alvarado, Orizaba, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Fortín y Santiago Tuxtla con 1 (defunciones en Tlacotalpan, Emiliano Zapata y Poza Rica).

A pesar de las recomendaciones del Gobierno Estatal de quedarse en casa, ciudadanos de diversas ciudades han salido a las calles a fin de celebrar Semana Santa, sobre todo se ha visto gran afluencia en mercados de pescados y mariscos para adquirir productos para la Cuaresma.

Por esta razón, con mayor énfasis en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, se han dispuesto nuevas recomendaciones:

· En mercados sobre ruedas y de mariscos y en todas las filas para adquirir alimentos: se deberá guardar 2 metros de distancia.

· Salubridad se reserva el derecho a sancionar a los expendios si después de dos advertencias formales por la autoridad competente, el establecimiento no insta a sus clientes a guardar la distancia recomendada.

Cabe mencionar que la región central registra el 78 por ciento de los casos confirmados y la fase en que nos encontramos tiene como característica que el número de contagios crecerá de forma acelerada; por ello, todas y todos debemos permanecer en casa y reducir así la propagación.

Asimismo, a la población joven se le sigue conminando a resguardarse en su hogar, toda vez que no está exenta de contraer el virus. No es tiempo de fiestas, días de campo, reuniones con amistades, visita a balnearios, ríos o playas. NO SON VACACIONES.

La ciudadanía tiene a su disposición el número gratuito 800 012 34 56, a través del cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si existe o no un posible caso.

En tanto que en la página web coronavirus.veracruz.gob.mx podrá consultar información oficial y verídica en torno a la evolución del panorama epidemiológico.

¡Tú juegas un papel importante para frenar al COVID-19!