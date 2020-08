COVID-19: 23,491 casos en Veracruz; 3,074 defunciones

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 37 mil 993 casos, de los cuales, 11 mil 459 resultaron negativos.

La cifra de positivos acumulados es de 23 mil 491 (+366 nuevos) en 199 municipios; los casos activos son mil 330, con mayor probabilidad de transmitir la enfermedad. Se suma el municipio de Aquila con uno.

Asimismo, 16 mil 794 personas están recuperadas, siendo atendidas en unidades médicas del Sector Salud; actualmente 3 mil 623 pacientes están bajo vigilancia.

Hay reporte de 3 mil 74 (+28 nuevos) fallecimientos en 152 demarcaciones; 3 mil 43 personas sospechosas de 150 municipios continúan en investigación.

A través de las 11 jurisdicciones sanitarias, la Secretaría de Salud informa a la población las medidas para evitar la propagación del coronavirus, proporciona los números telefónicos y concientiza en torno a la no automedicación. Por favor recíbanlos y sean partícipes de esta gran labor a fin de contener la enfermedad.

No bajemos la guardia, no hagamos a un lado el interés, sí podemos cuidarnos, sí podemos salvar vidas, no nos desanimemos; vamos a seguir luchando juntos.

Si sospechas de algún dato alarmante en tu embarazo o puerperio y requieres orientación hay algunas alternativas, antes de salir de casa marca a la línea materna 800 628 3762.

Para solicitar asesoría o información referente a síntomas comunícate al (800) 012 3456; si tienes dificultad para respirar acude lo antes posible a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911.

¡Está funcionando, no aflojemos!