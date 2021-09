covid-19:_115_mil_695_casos_en_veracruz;_13_mil_290_defunciones

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos mil 751 y sospechosos 796; son casos activos aquellos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado recuperarse 100 mil 681 pacientes y están en vigilancia mil 724.

Tocante a los fallecimientos, la dependencia contabiliza 13 mil 290 (+ 72 nuevos); la distribución por sexo en las defunciones muestra un predomino en hombres (8 mil 121). Igualmente, reporta 112 mil 297 resultados negativos y 13 mil 319 sospechosos acumulados.

Plan Nacional de Vacunación

Es imprescindible compartir la información epidemiológica acerca del comportamiento del virus; al mismo tiempo, se pide a la población estar atenta al calendario de vacunación. El de los próximos días queda así:

Segunda dosis al sector de 40 años y más

24 de septiembre

· Altotonga.

· Tlacolulan.

Primera dosis al sector de 18 años y más

25 de septiembre

· Acayucan.

· Cosamaloapan.

· Pánuco.

25 y 26 de septiembre

· Papantla.

Todas las vacunas son seguras y efectivas para evitar el agravamiento de la enfermedad e incluso la muerte; sin embargo, no previenen el contagio, por lo que las medidas de prevención deben ser un hábito en todo momento y lugar:

Aseo frecuente de manos con agua y jabón o gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento; no tocar ojos, nariz y boca; cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar; utilizar correctamente el cubrebocas en lugares públicos, cerrados o con poca ventilación; no saludar de mano, beso ni abrazo; mantener sana distancia; evitar salir de casa y no convivir con más personas.

Ten en cuenta que, si presentas fiebre, dolor de cabeza y garganta, tos y escurrimiento nasal debes buscar atención profesional lo más pronto posible; no te automediques.

Consulta el Plan Nacional de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al 800 012 3456 en caso de síntomas y acude al hospital más cercano por algún evento de gravedad.

Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!