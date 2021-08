covid-19:_101_mil_291_casos_en_veracruz;_11_mil_777_defunciones

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 4 mil 838 y sospechosos mil 264; con la destaca labor del personal médico, han logrado recuperarse 84 mil 021 pacientes y están en vigilancia 5 mil 493.

Los fallecimientos suman 11 mil 777 (+ 68 nuevos); se contabilizan 102 mil 449 resultados negativos y 13 mil 042 sospechosos acumulados.

El próximo lunes inician las jornadas de vacunación para jóvenes de 18 y más años en el municipio de Veracruz; a todas y todos se les pide estar pendientes de la convocatoria y registrarse en el enlace mivacuna.salud.gob.mx.

Vacunarse reduce significativamente el riesgo de enfermar gravemente; sin embargo, nadie debe confiarse y sí mantener las medias preventivas como lavado y desinfección continua de manos, sana distancia y uso de cubrebocas.

Si bien el consumo de alcohol previo o después de la inoculación no está prohibido, es recomendable no hacerlo; el consumo excesivo causa daños a la salud pública y sobre todo a nivel individual.

Las personas que no han cumplido 18 años de edad no pueden registrarse ni recibir la vacuna porque ésta no ha sido autorizada para menores.

Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan Nacional de Vacunación en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al número 800 0123 456 en caso de síntomas y acude a Urgencias del hospital más cercano por algún evento de gravedad.

Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!