Cosoleacaque, primero en recibir segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en Veracruz

Los adultos mayores de Cosoleacaque serían los primeros en tener asegurada la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

En conferencia de prensa, aseguró que, conforme a los contratos firmados con las farmacéuticas, está garantizado el suministro.

"Cosoleacaque sería el primero que tendría ya la segunda dosis en marcha, tenemos días todavía, recordamos que son entre 21 y 42 días o incluso pudiera ser antes", dijo.

Recordó que ya se tuvo una reunión con el Comité de Vacunación donde se especificaba el tiempo para la aplicación.

"Todavía nos quedan varios días, más de 2 semanas y otra cuestión, la vacuna que viene de una farmacéutica, está en el contrato, garantiza que debe otorgar la segunda dosis en tiempo y forma y estamos esperando que la Pfizer llegue en tiempo y forma con las demás aplicaciones de la segunda dosis", añadió.

Respecto a los dos ahogamientos que se han registrado en el estado a inicio de la Semana Santa señaló que es lamentable por lo que se sigue haciendo el exhorto a la población a no arriesgarse al acudir a zonas que no tienen vigilancia de protección civil.

"No internarse en ríos donde no haya la seguridad necesaria, si no saben nadar no meterse en zonas profundas, no tomar riesgos, evitar la imprudencia entre los propios familiares permiten que la gente se introduzca después de comer o alcoholizada. Volvemos a insistir en eso, estaremos remarcándolo y mientras estaremos tomando algunas medidas", dijo.

Recordó que hay alrededor de 4 mil elementos coordinados con policía Naval y Tránsito para vigilar el acceso a las zonas con la Policía Estatal, Fuerza Civil y elementos de Protección Civil.

"Aunado a lo que se hace en el sistema de Protección Civil donde participan policía municipal coordinados por Protección Civil municipal", abundó.

Asimismo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que, a partir de este lunes 29 de marzo y hasta el próximo domingo 11 de abril se aplicarán medidas para prevenir contagios de covid-19 durante la Semana Santa en los 212 municipios.

En conferencia de prensa, refirió que la campaña "No te confíes, cuida tu salud" estará vigente para todo el estado, pero estará enfocado en tres puntos para evitar aglomeraciones, especialmente en zonas turísticas.

Por ello, reiteró que no se podrán hacer fiestas o bailes en playas que provoquen la aglomeración de personas. El decreto establece que se mantendrán las medidas restrictivas de acuerdo al semáforo epidemiológico municipal y se permite a los municipios coadyuvar en la observancia de las medias e incluso adicionar algunas más.

"Algunos alcaldes, dependiendo del semáforo municipal, podrán tomar acciones adicionales y contiene un exhorto a población y la autoridad municipal para no realizar bailes y fiestas playeras que provoquen aglomeración de personas", dijo.

Asimismo, refirió que además en la asistencia a la playa se deberán evitar las aglomeraciones y conservar la distancia entre grupos familiares, en estos espacios se contará con la presencia de elementos de la Secretaría de Protección Civil del estado y municipales, con las fuerzas policiacas, incluida la Policía Naval.

García Jiménez expuso que esto se hace con la finalidad de evitar ahogamientos, además de atender la cuestión sanitaria.

