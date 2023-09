Corrupción en el IVAI: se deslinda de liberación de excomisionados

David Agustín Jiménez Rojas, presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), prefirió deslindarse de las decisiones recientes que permiten a ex comisionados del organismo, presuntamente involucrados en actos de corrupción, beneficiarse de la prisión domiciliaria.

Según Jiménez Rojas, estas decisiones judiciales están fuera de su control y competencia, correspondiendo al Órgano Interno de Control.

Hay que señalar que, en las últimas semanas, ha habido una sucesión de liberaciones entre los ex comisionados de IVAI. Tanto Yolli "N", ex presidenta de la comisión, como los ex comisionados Arturo "N" y Rubén "N", han abandonado la prisión por las protecciones ofrecidas por la justicia federal.

COMPETE AL ÁREA JURÍDICA

Jiménez Rojas subrayó que estos procesos de presunta corrupción son manejados por el área jurídica y el órgano interno de control, más que por el mismo.

"El Órgano Interno de Control es un órgano autónomo y pues al final, si una autoridad en este caso colegiada federal les otorgó el amparo pues les concedió una protección constitucional. En realidad, no fue una gestión mía.", expresó.

Es importante agregar que las investigaciones no sólo se limitan a Yolli "N", Arturo "N" y Rubén "N". José "N", contralor interno, también fue objeto de acción por parte de la Fiscalía en frentes similares por presunto incumplimiento del deber legal.

En marzo de 2020, Yolli "N" fue arrestada por cargos vinculados con el incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad. Luego, en 2022, las autoridades detuvieron a José Rubén "N" y Arturo "N" bajo las acusaciones de Incumplimiento del Deber Legal y Peculado. Todos han experimentado un cambio en las medidas cautelares desde entonces.