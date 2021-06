Continúa lucha legal de Rogelio ´N´ por salir de prisión y asumir como diputado

De acuerdo con el juicio de amparo 121/2021 promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Tuxpan, el ex secretario de gobierno estaría por ser notificado en los próximos días de la fecha en que se celebrará la audiencia constitucional, para determinar si se le brinda la protección de la justicia federal.

Hasta el momento la suspensión provisional le fue negada, razón por la cual continúa firme el auto de vinculación a proceso que le fue impuesto el pasado 20 de marzo dentro del proceso penal 50/2021.

PUBLICIDAD

En dicho amparo, Rogelio ´N´ también solicitó no ser trasladado de penal, pero como ya se había ejecutado el mismo ya no pudo evitarlo. Consiguió que se le garanticen sus derechos para no mantenerlo incomunicado o sometido a actos de tortura.

Noticia Relacionada Abrirían parque Juárez en su totalidad hasta noviembre; boleros exigen celeridad

Debido a que aparece en la lista de diputados plurinominales por el PRD que tendría derecho a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, busca la posibilidad de salir del penal.

En caso de que inicie la próxima Legislatura y él continúe en prisión se contempla un plazo de 60 días para que rinda protesta, de lo contrario la Mesa Directiva tiene que mandar a llamar a su suplente.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD