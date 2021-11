Continúa disputa por dirigencia de Fuerza por México en Veracruz

Vega Yunes, tras el pasado proceso electoral, buscó volver a la dirigencia de Fuerza por México apoyado por Gerardo Islas Maldonado, en ese momento dirigente. En su intento de regreso, buscaron los recursos que guardó el Organismo Público Local Electoral (OPLE) por las disputas internas.

Noticia Relacionada Activos en México, menos del uno por ciento de casos acumulados

Cabe recordar que en la votación del 6 de junio, Fuerza por México no pudo conservar el registro al no obtener el tres por ciento requerido. En el caso de Veracruz, la dirigencia estatal, ocupada por Jacquelina García Hernández, obtuvo ocho alcaldías y se hizo acreedor a una diputación por la vía de la representación proporcional.

Con relación al tema de la dirigencia estatal, "el pleno del TEV determinó que la afectación alegada no justifica la excepción al principio de definitividad, ya que la razón expuesta por las actoras no resulta inminente y no genera el riesgo de extinguir en forma definitiva sus aspiraciones de ocupar la presidencia del cargo partidista de su interés, ya que el agotamiento previo que debieron realizar de la cadena impugnativa intrapartidista no implica una merma o extinción de su derecho sustantivo.

"Como consecuencia, se reencauzaron los juicios a la instancia partidista para que el órgano jurisdiccional competente del partido Fuerza por México, emita la resolución que en derecho corresponda en términos de sus normas estatutarias".

Serán entonces los órganos internos del partido quienes resuelvan si Vega Yunes será o no reconocido como dirigente estatal.