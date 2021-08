Consulta Popular es un ejercicio democrático, invita gobernador a participar

Al acudir a la casilla instalada al interior de la Escuela Primaria ´Progreso´, señaló a los representantes de los medios de comunicación que se trata de un ejercicio democrático.

"Como ciudadano he venido a ejercer este derecho, a que se me pregunten como ciudadano las cosas trascendentales del país. La Consulta Popular tiene ese objetivo y por eso es que he asistido".

Finalmente, lamentó que solo un tercio de las casillas que normalmente se instalan se hayan colocado en el estado para esta Consulta, "y otro detalle, en 30 municipios no instalaron ninguna casilla".

