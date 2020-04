Constructoras de Veracruz podrían entrar en crisis antes de un mes

Ante la pandemia por coronavirus, el sector de la construcción en Veracruz podría entrar en crisis en un plazo no mayor a 27 días, previó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) Xalapa, Diego López.

"Nosotros tenemos una expectativa de que una empresa constructora, ya sea pequeña, mediana o grande, cuando mucho durará, cuando mucho, 27 días. Después de esos 27 días si no tiene trabajo va a colapsar".

Asimismo, aseveró que el pasado 31 de marzo, todos los recursos del orden federal se debieron haber ejecutado, por lo que el sector de la construcción esperaría que por parte del Gobierno del Estado de Veracruz se comience con las licitaciones para el programa de Obra Pública, a fin de que todas las empresas estatales puedan participar, no solo las afiliadas a CMIC, para no verse afectadas por la pandemia que ya repercute también en la economía, empleo.

En caso de que el escenario crítico pudiera llegar a registrarse, el plan de rescate económico de la Federación no sería una opción, pues no está definido para las empresas y va más enfocado al ámbito social, aseveró.

"Él está tratando de apoyar a los más vulnerables. Aunque es cierto, no hay un apoyo definido al 100 % a las empresas. No hay apoyos fiscales. Ahora la banca privada está empezando a apoyar en algunos procedimientos de créditos a las grandes empresas. Hay planteamientos por parte de la banca de desarrollo, que pudiera entrar a apoyar. Pero a lo mejor no es todo lo que está pidiendo el empresariado. Lo que quiere. Algunas cosas sí se están dando".