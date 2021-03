Constructoras de Veracruz, en la cuerda floja

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Puerto de Veracruz, Francisco Germán Revilla Aguilera, el 35 por ciento de las empresas del ramo en la entidad han cerrado y cerca del 20 por ciento se han ido a otros estados buscando poder trabajar.

"Ha habido empresas que se han ido a otros estados a trabajar, aunque sea de empleados porque no hay forma de seguir; en el puerto de Veracruz estamos igual, no hay producción, no hay obra, entonces qué hacemos, lo mejor que podemos hacer es construir y el gobierno no nos está apoyando con esto", refirió.

Expuso que las empresas de la construcción "están en las últimas" y analizando incluso irse del país.

Por ello, expuso que le entregaría un documento al gobernador Cuitláhuac García Jiménez donde le solicitan el apoyo para las empresas veracruzanas ante la situación económica que existe en el país.

"Con el destino de los 700 millones de pesos que va a otorgar la SCT a la SIOP queremos que las empresas legalmente constituidas de más de 10 o 15 años de experiencia seamos tomados en cuenta ya que se nos han cerrado las puertas, Gobierno del Estado no nos recibe, hemos tocado puertas en diferentes dependencias de gobierno y con el pretexto de que están en pandemia no reciben", dijo.

Ante esto, cuestionó, cómo es que están contratando si no están recibiendo a las empresas, "yo le traigo una lista de 22 empresas constructoras del puerto de Veracruz que no tienen trabajo".

Remarcó que el 90 por ciento del padrón de contratistas no tiene trabajo, mismo que está formado por cerca de 700 constructores del estado.

Agregó que pese a cumplir con todos los requisitos no han sido beneficiados ni tomados en cuenta mientras se asignan obras a empresas que no cumplen.

"Y han temas de motivo de descalificación y la verdad no se vale, nosotros nos esforzamos por hacer las cosas en calidad y en tiempo y cumplir con todos los requisitos que necesitan, con toda la normatividad de acuerdo a la ley de obra pública pero no hemos visto que el gobierno nos apoye", abundó.