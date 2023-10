Congreso critica a la titular del ORFIS: “ha dejado de hacer” su trabajo

Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, recomendó que se presenten denuncias contra legisladores que pudieran estar involucrados en actos de corrupción en la revisión de cuentas públicas municipales.

El líder de la bancada de MORENA instó a la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, a tomar acciones legales si posee pruebas de corrupción.

Y es que la titular del ORFIS declaró previamente que falsos intermediarios o gestores ofrecen "soluciones mágicas" para eliminar observaciones de presunto daño patrimonial en las cuentas públicas del 2022.

Ahora el presidente de la JUCOPO expresó su descontento con que González Cobos haga señalamientos públicos sin seguir procesos legales y resaltó la necesidad de presentar pruebas concretas en lugar de declaraciones.

“Yo le voy a hacer la recomendación a la maestra Delia que si tienen algún caso particular con algún diputado que hagan la denuncia correspondiente. Yo siempre he dicho que no vamos a tapar nada de acción de corrupción. Si ella tiene algún nombre de algún personaje, de algún diputado o diputada que se preste a un acto de corrupción con algún municipio o algún ente público que lo manifieste”, declaró.

CUESTIONAN LABOR DEL ORFIS

Además, Gómez Cazarín mencionó que también hay críticas por parte de los diputados hacia la labor de González Cobos en el ORFIS y enfatizó la importancia de realizar investigaciones adecuadas antes de emitir acusaciones.

“Para agarrar el micrófono y decir ‘oye, son culpables’ pues no, yo cuando he dicho doy nombres, no ando a medias tintas. Primero hacer la investigación correspondiente y también el diputado o la diputada tendrá que manifestarse, pero, así como lo hacen ellos, los diputados también se están manifestando en contra de muchas acciones que ha dejado de hacer la titular del ORFIS”, añadió el presidente de la JUCOPO.

En cuanto a la entrega del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas, el diputado local subrayó que se requiere transparencia antes de su aprobación y explicó que este informe será presentado a diferentes corrientes políticas y analizado por la Comisión de Vigilancia, pero se aprobará hasta que las cuentas estén claras.

“Como siempre hemos dicho, hasta que no estén las cuentas claras no van a ser aprobadas. No porque sean ellos los de la comisión de vigilancia, es un examen que presentan a las diferentes corrientes políticas los 50 diputados, cada uno dará su observación, claro con el análisis de la Comisión de Vigilancia y del Órgano Fiscal encabezado por la maestra Delia”, indicó el diputado.

QUE DIPUTADOS TAMBIÉN DENUNCIEN

Finalmente, Gómez Cazarín abordó el problema de la suplantación de identidad en solicitudes de citas con funcionarios de Ayuntamientos, instando al presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Faranoni Magaña, a tomar medidas apropiadas contra quienes utilicen su nombre sin autorización.

“Le digo al compañero diputado Rafael Faranoni que presente las acciones correspondientes contra quien esté utilizando la identidad de él, que también se los digo porque conmigo lo han hecho. Hay muchas personas que uno ni conoce y dicen voy a nombre del diputado a hacer esto y no, para nada, lo aclaro, no tenemos ningún representante que vaya a hablar por nosotros”, añadió.

El acto protocolario de la entrega del Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables de la Cuenta Pública 2022 se llevará a cabo en una sesión programada para el martes 3 de octubre, ante los diputados de la Comisión de Vigilancia, una práctica inusual pues el documento se remitió el viernes pasado al Congreso.