Congreso aún analiza posible juicio político contra Winckler, confirma Cuitláhuac

En el Congreso del Estado todavía se podría realizar un juicio político al fiscal separado del cargo, Jorge Winckler Ortiz.

Lo anterior lo señaló el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien señaló que tiene conocimiento de dicho tema.

Además, cuestionado sobre el desempeño del fiscal general encargada de despacho, Verónica Hernández Giadáns, el Ejecutivo lo calificó de "sorprendente", al dar resultados inmediatos según su opinión.

En entrevista en un programa de la televisión pública del estado, García Jiménez subrayó que existe certidumbre de que el fiscal general separado del cargo protegió a grupos criminales durante su encargo.

Lo anterior ya que a partir de su salida del organismo ha habido una disminución significativa en el número de delitos, de ahí que todavía podría aplicársele juicio político, lo que según la ley aplica un año después de la separación del cargo de un funcionario.

Añadió que esto debe de ser analizado por los legisladores locales, pues Winckler Ortiz mantiene un amparo para que no pueda ser removido del cargo por la vía constitucional o por faltas graves a la ley.

"Creo que en algún momento se tendrá que dar (el juicio político), eso lo anunciarán los diputados. Pero de que existe una presunta vinculación entre el anterior fiscal y la delincuencia, la hay. Es una de tantas cosas que están saliendo ahora que entra la actual administración".

Agregó que hay otras irregularidades que también están saliendo con la nueva administración, como complicidades y desfalcos del ex fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio y de Winckler Ortiz.

En cuanto al desempeño de Hernández Giadáns el gobernador veracruzano subrayó que está destacando por su capacidad "lo que le ayuda mucho", pero será decisión de los diputados determinar si ella puede participar en la convocatoria que se emitirá al concretarse la salida de Winckler Ortiz.

"Yo lo que veo es una actuación incluso que nos sorprende, la verdad, y mira que aquí hay algo importante que señalar y no es choro ni ´cebollazo´: es mujer. La verdad que el que haya llegado una mujer que no pertenece a ningún grupo político ni tiene ninguna mancha ayudó mucho, pero el hecho también que sea mujer, ordenada, capaz y con una visión de procuración de justicia que no se había hecho y que de inmediato dio resultados.

"Hay detenidos, órdenes de aprehensión cumplimentadas al fin, y cambios por ejemplo en la unidad antisecuestro; sí hay un cambio y viene otra persona de México y de inmediato se hace lo que nosotros reclamábamos antes, que en la Fiscalía anterior estaba en un plan de negociación con los secuestradores".

Además mencionó que la denuncia interpuesta en contra de Winckler Ortiz ante la Fiscalía General de la República (FGR) por este tema va avanzando y espera que se generen consecuencias penales, al existir elementos de prueba.

"Tenemos la sospecha de que la delincuencia estaba pactada con la administración de la Fiscalía, había ciertos pactos y permitían estas cuestiones porque por ejemplo, cómo es que te atreves a esconder 100 órdenes de aprehensión, a menos que tengas un acuerdo con los delincuentes", indicó.