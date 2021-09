Congelan terna para Comisión de Víctimas en Veracruz, tras señalamientos contra Segob

"¡Eric Cisneros no tiene por qué meter la mano!", reclamaron colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes en medio de bloqueos en todo el Centro de la capital, acusaron al Secretario Gobierno de querer imponer al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral de Víctimas.

Con la mediación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Namiko Matzumoto, los colectivos acordaron una reunión la próxima semana con el gobernador Cuitláhuac García y retirar su plantón, confiando en que "el Ejecutivo estatal honre su palabra y no se permita la intromisión de Eric Cisneros".

Dolor, indignación y enojo...

Desde el mediodía de este miércoles, decenas de integrantes de colectivos de todo el estado de Veracruz se congregaron en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno, donde reclamaron que la terna para dirigir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral de Víctimas, es una imposición de Eric Cisneros Burgos, pues son personas que ni siquiera cuentan con el perfil profesional para encabezar dicha dependencia.

"Son personas que nosotros, como víctimas, nunca hemos tenido contacto con ellas... ni las conocíamos", señaló Victoria Delgadillo Romero, integrante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa.

Indicó que, debido a ello, el pasado 29 de julio enviaron un oficio a las autoridades estatales, donde pidieron que Lorena del Carmen Mendoza continuara con su función al frente de la Comisión; sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta.

"Sabemos que, por ley, la licenciada Lorena no se puede reelegir, pero también sabemos que se puede quedar como encargada de despacho, teniendo la misma función", apuntó.

"No queremos empezar desde cero"

La controversial terna está integrada por Laura Silvia de Castro Quintana, Rodrigo Ventura Flores y Yuliana Aguilar Rodríguez. Y es precisamente esta última la que sería "recomendada" del secretario de Gobierno.

"A Yuliana la está poniendo Eric Cisneros y se me hace una falta de respeto para las familias, porque él bien sabe que hay requisitos que deben cumplir y esta persona no los cumple.

Nosotros no la conocemos, para empezar; tenemos entendido que hace cuatro meses, apenas, a esa licenciada Yuliana le acaban de dar su cédula profesional, entonces cómo es posible que a una persona que no cuenta con los requisitos que marca la ley la puedan meter a la terna... es imposición", atajó Delgadillo.

De acuerdo con la integrante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, la llegada de una persona que no cuenta con el perfil profesional para dicho cargo y no ha estado en contacto con las víctimas, significaría empezar desde cero, lo que traería un retraso en las investigaciones y la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

"Eso es lo que ellos quieren, imponer a su gente para no atender a las víctimas. Ahora, le preguntamos a Eric Cisneros que si él tiene el conocimiento de lo que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral de Víctimas, que si él tiene ese conocimiento como para estar imponiendo a una persona que no tiene el perfil para estar con nosotros las víctimas... no es un proceso limpio ni transparente", reclamó.

Paralizan el Centro

Tras permanecer varias horas esperando una respuesta de las autoridades, integrantes del Colectivo Red de Madres Veracruz, Colectivo Corazones Ausentes, Colectivo de Búsqueda Belén González, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa, Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, Familiares Enlaces Xalapa y el Colectivo Madres Luna bloquearon todo el primer cuadro de la ciudad, en calles como Juárez, Clavijero, Revolución, Lucio, Ávila Camacho, Enríquez y Zaragoza.

Pancartas con leyendas como "La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe estar presidida por una persona con experiencia" y "Tal parece que gobierna Eric Cisneros", fueron colocadas frente al Palacio de Gobierno, en medio de decenas de lonas con los rostros de personas desaparecidas.

Los colectivos apenas se habían apostado en las calles, cuando fueron sorprendidos por la llegada de un grupo de policías y bomberos, quienes comenzaron a aglomerarse a un costado de la Plaza Lerdo; sin embargo, estos solo acudieron a atender un incidente ajeno en un edificio aledaño.

Tras la tensión, las madres de desaparecidos aseguraron que no reabrirán las calles, hasta que el tema quede resuelto de manera favorable.

"Vinimos todos, porque todos estamos hasta la coronilla de las imposiciones (...) No nos vamos a quitar, aunque manden seguridad, y si aquí hay que quedarnos, aquí nos vamos a quedar", dijeron.

Finalmente, pasadas las seis de la tarde, acodaron retirar su plantón, ante el compromiso del Gobierno de Veracruz de mantener una reunión para atender a los colectivos.