Conflicto interno por dirección en normal Manuel Suárez llega a manifestación en Xalapa

Alumnos y trabajadores de la Escuela Normal Superior "Manuel Suárez Trujillo" se manifestaron en el centro de Xalapa para exigir atención de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y del gobierno del estado, ante lo que consideran es un proceso opaco para la elección del nuevo director.

Las y los inconformes recordaron que hace aproximadamente dos semanas, se manifestaron afuera de la Escuela Normal Superior, precisamente para exigir un proceso transparente para la renovación de la dirección.

Sin embargo, acusaron que las autoridades educativas han hecho caso omiso, por lo que incluso pidieron la intervención del Gobierno de Veracruz.

La queja este martes, obedece a que ni siquiera se realizó la Junta Académica solicitada por alumnos y trabajadores, para abordar el tema de la renovación de dirección.

Y es que señalan que se pretende favorecer al subdirector, autorizando su registro como aspirante a Director, pese a no cumplir con uno de los requisitos de la convocatoria. En cambio, dijeron, a otro docente no se le permite inscribirse, aunque solo no cumple con uno de los requisitos.

Pompeyo Arriaga, docente de la Escuela Normal Superior "Manuel Suárez Trujillo", expuso que debido a que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no ha atendido su inconformidad, "nos vimos en la necesidad de venir aquí a manifestarnos".