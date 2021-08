Con polarización y en medio de tercera ola de covid, en Veracruz regresan a las aulas

En medio de discusiones sobre si es o no responsable y una verdadera necesidad volver a las aulas, Veracruz se prepara para el retorno a las escuelas en medio de la tercera ola que ha elevado como nunca los contagios del coronavirus COVID-19 .

El debate entre volver y no volver a las aulas se ha desarrollado desde los más altos niveles de funcionarios públicos: el primero en señalar que la vuelta a clases se haría sí o sí, fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Le han seguido el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, diputados locales, secretarios de despacho, sindicatos y padres de familia, estos últimos no completamente convencidos de la medida.

A esto se sumaron factores como el hecho de la obligatoriedad de padres de firmar una carta compromiso donde desligaban a la escuela y maestros respecto a posibles contagios de coronavirus en las aulas.

En su pasada visita al estado de Veracruz, el presidente López Obrador señaló que los municipios afectados por el paso del huracán Grace no volverán a clases de manera presencial al no existir condiciones exclusivamente en estos.

"Donde no hay condiciones no es posible el reinicio a clases, pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz".

Cabe recordar que luego del paso del meteoro, se estimó que las escuelas afectadas por Grace fueron más de 3 mil, principalmente en la zona norte del estado.

Igualmente, el pasado 15 de agosto, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García sostuvo que no era obligatorio que los estudiantes retornen a las aulas.

Ello, tras la reunión con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas donde se determinó que el regreso a las aulas se mantiene para este 30 de agosto , aunque será parcial.

El exdiputado local sostuvo que en la reunión con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se planteó la ruta para el retorno a clases presenciales y refirió que la decisión final será de las madres y padres de familia de mandar a sus hijos a la escuela.

Asimismo, pasó la estafeta a los planteles educativos, donde señaló que serán los directivos quienes definan el modelo a implementar en el ciclo escolar por iniciar.

Es decir, si las clases seguirán siendo de manera remota, si habrá actividades de manera presencial o si en su caso, se planteará un sistema mixto, aunque este es rechazado por la mayoría de los docentes quienes consideran que es un doble trabajo.

En esta decisión coincide el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien ha señalado que si bien será respetada la decisión de los padres de familia de no enviar a sus hijos a las escuelas, esta instrucción de volver a clases presencialmente no será cancelada pues es una necesidad inaplazable y pedagógicamente necesaria.

"Como lo dijo el Presidente de la República, es una instrucción. Si alguien no quiere regresar, se le respeta, pero no se puede detener por uno o dos, sigue el plan de regreso a clases".

En este panorama, el gobierno estatal establece que como requisito para volver, se destinarán cuatro días para clases grupales, ya sea lunes y miércoles o martes y jueves.

La indicación de la autoridad indica que los viernes serán destinados para la regularización de aquellos estudiantes que presentan dificultades para hacer frente a sus responsabilidades escolares.

"Es momento de retomar las clases en estas circunstancias, no es el regreso desordenado o como antes de la pandemia, es un regreso ordenado, programado, mixto, cauto, con las medidas sanitarias", ha insistido el mandatario estatal.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se ha mostrado en la disposición de realizar el retorno a las aulas y desde la semana anterior se supervisaron las condiciones de las escuelas para asegurar una vuelta segura.

"Tenemos que lograr que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa donde la posibilidad de contagios sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo", ha dicho Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE.

Rosario Álvarez Vargas, representante de la promotora Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Veracruz, dijo por su parte que si bien no se niegan a un regreso a clases, informes obtenidos a través de encuestas revelan que el 70 por ciento de los docentes se opone a que estas sean presenciales.

Lo anterior, máxime que la comunidad estudiantil menor a 18 años no está vacunada y se aumenta con ello la posibilidad de contagios de coronavirus covid-19.

Las autoridades esperan que sean alrededor de 20 mil escuelas -de las más de 23 mil existentes- las que este lunes reabran para dar inicio al ciclo escolar 2021-2022.

Sin embargo, es necesario recordar igualmente que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer recientemente que 497 escuelas sufrieron de robos en las instalaciones, cifra que podría ser incluso mayor debido a que la SEV no había podido establecer comunicación con todos los directivos escolares para conocer las condiciones en las que se volverá a los salones.