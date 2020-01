Con mala fe, documento falso sobre autoexploración sexual infantil: SEV

El documento falso que circula en redes sociales con logotipos y firma apócrifa, y que afirma que desde preescolar y primaria se impartirán talleres relacionados con la autoexploración sexual infantil y diversidad de género, es "un acto de mala fe", deploró el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

"Es claramente un acto de mala fe que trata de ocupar a nuestra comunidad educativa con fines distintos a los educativos. Aclaro que en ningún momento un servidor y ningún funcionario de esta Secretaría ha emitido opinión alguna sobre este tipo de situación y continuaremos trabajando así enfocados a cumplir el derecho a la educación de nuestra población veracruzana".

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) emitió un mensaje para acentuar el deslinde de la institución, del documento apócrifo que ha circulado en redes sociales, mismo que hace alusión con aparente ánimo de polemizar en torno a la propuesta de Reforma al Código Civil del estado, impulsada por la diputada Mónica Robles Barajas y que busca garantizar derechos, entre ellos relacionados al matrimonio igualitario, divorcio incausado, entre otros aspectos que no sugieren ni tienen que ver con impartir en escuelas públicas federales y estatales de Veracruz, desde preescolar y primaria, talleres de autoexploración sexual infantil, diversidad de género y "niñxs transgénero" (sic) como cita el documento apócrifo, entre otros puntos relacionados.

Ante ello, el secretario Zenyazen Escobar García destacó que: "el documento que ha sido difundido en redes sociales con número de circular 3165/01-20 es totalmente falso, la firma es apócrifa, el número de circular no existe, carece de sellos oficiales y la tipografía no corresponde a la Secretaría de Educación de Veracruz, incluso la firma que aparece no es la de un servidor".

El secretario de Educación resaltó que el documento falso obedece a un acto de mala fe, por lo que además de su advertencia a la comunidad educativa en torno al tema, emitida en sus redes sociales, este jueves dirigió un mensaje para no dejar duda de la falsedad de dicho documento.