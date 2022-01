con_la_4t,_veracruz_nada_debe_ni_teme_por_narconexos;_hasta_la_dea_puede_indagar:_cgj

Sin embargo, en conferencia de prensa, dijo que "ojalá que sí, que le tomen la palabra" y se investigue a sus antecesores, con quienes sí se dejó que penetraran los distintos grupos de la delincuencia organizada.

"Si me van a atacar por eso adelante, y si me van a pedir que me investigue Estados Unidos y la ONU adelante, no tengo ningún problema, tengo la cara muy en alto y pueden revisarme completamente, todo, traigo mis cuentas para que me revisen y todo; pero sí advierto, no me van a detener, voy contra los delincuentes (...), no me van a doblegar, mediáticamente no me van a doblegar".

Expuso que es "muy raro" que en este momento en que está combatiendo a la delincuencia se le cuestione; "¿no creen que eso está muy raro?"

"Ojalá que se investigue cómo los carteles aquí en Veracruz incidieron en los gobiernos, también que se nos investigue a nosotros, desde luego no tenemos ningún problema, el que nada debe nada teme, pero que sea realidad porque yo sí tengo cosas qué sugerirle a cualquier comité que se forme de investigación, porque es muy raro que el Cartel Jalisco Nueva Generación haya penetrado tanto en la época de los Yunes; Los Zetas en la época de Fidel Herrera y que en la época de Duarte el Grupo Sombra haya adquirido tanta fuerza en el norte; y desde luego a nosotros que estamos combatiendo a todos ellos, que se indague".

El mandatario estatal pidió también que se investigue a los jueces que "defienden a los delincuentes", pues consideró que hay quien se enoja de que se les combate "y hasta defensores de delincuentes hay ahora, tanto en medios como personajes políticos, no están quitando herramientas jurídicas contra los delincuentes y luego se quejan".

Remarcó que su gobierno va contra la delincuencia de cuello blanco y delincuencia organizada "y si los medios me van a atacar por eso, es un honor, porque aquí no voy a echarme para atrás, estamos hartos de la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia organizada del narcotráfico".

Incluso dijo estar dispuesto a que sea la DEA, la Administración de Control de Drogas (en inglés) o la Fiscalía General de la República quien investigue su gobierno y el posible nexo con el crimen organizado, y pidió que se haga una realidad y no se quede en puro "periodicazo".

"Todas las instancias, no solamente una, todas las que quieran venir a Veracruz, por mí no hay problema, ninguno, les reitero mi interés de compartirles a ellos otros datos, que se indague hacia atrás también porque estos grupos delictivos los quieren pintar como si hubieran surgido hoy, ayer o cuando entré (...), no están enterados que los dejaron entrar los otros".

Asimismo, cuestionado sobre si metería "las manos al fuego" por sus secretarios de despacho, como el de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, luego de ser mencionado en un video de un grupo delincuencial, donde reconocían que él "no quería problemas".

"Si yo tuviera duda sobre alguno de mis colaboradores en mi gabinete ya lo hubiera despedido", dijo.