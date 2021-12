Con la 4T se eliminó dinámicas nocivas entre comunicadores y Gobierno: Iván Joseph

Sostuvo que el Gobierno estatal se ha regido con convicción democrática de "no censurar, no comprar voluntades y no controlar la línea editorial de ningún medio o periodista".

Respecto al Padrón Estatal de Medios de Comunicación indicó que, del 2019 hasta el 31 de octubre de este año, fueron entregadas 614 constancias a medios de comunicación, de los cuales 108 son impresos, 108 electrónicos, 365 digitales, 31 complementarios y uno público, tanto estatales como nacionales.

Además, aseguró que han trabajado en la recuperación de la prensa escrita o la radio, que "inexplicablemente fue dejada al margen y la cual es muy efectiva para llegar a todos los rincones del estado".

Lucha contra el COVID

Respecto a la pandemia del COVID-19, resaltó la difusión de la Estrategia Estatal contra el coronavirus y el Plan de Vacunación contra COVID-19.

"Se difundieron las conferencias diarias de salud, en las que se detalla el panorama epidemiológico estatal con claridad y de las cuales, hasta este 30 de noviembre, se han transmitido 568 mensajes. Somos el estado con el mayor número de mensajes diarios relacionados con el tema y ahí seguiremos informando diariamente".

Agregó que se tuvo la visita de más de 6 millones de usuarios en la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx, desde su creación hasta el 31 de octubre de este año, cumpliendo en forma con las actualizaciones diarias del panorama epidemiológico.

Sobre los 342 comunicados enviados sobre el coronavirus, refirió que desde el 27 de mayo del año pasado se incorporó a una intérprete de Lengua de señas mexicana, por lo que hasta el momento se han realizado 495 transmisiones en este formato.

"Además, por supuesto, de traducirse a 8 lenguas originarias los spots de radio sobre la Estrategia contra el COVID-19. Con esto, cumplimos con los principios de inclusión social, tan importantes y promovidos por la Cuarta Transformación a lo largo de México".

Además, el funcionario comentó que mediáticamente Veracruz estuvo preparado para enfrentar el huracán Grace, uno de los fenómenos meteorológicos más poderosos que ha azotado a la entidad y que afectó a 64 municipios.

RTV busca permisos para digitalización

Respecto al tema de la digitalización de la señal de RTV, Luna Landa indicó que fueron solicitados los permisos requeridos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones en junio de 2021.

"En este sentido hay que destacar que, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, las solicitudes recibidas en el periodo de diciembre 2020 a junio 2021 se incluirán en el programa de inclusión del año 2022, por lo que a fecha de hoy, estamos en espera de los plazos establecidos por el IFT.

"La conclusión de los trabajos está proyectada para el primer trimestre del 2022, para garantizar el acceso a la información en beneficio de 41 municipios y más de 1 millón 200 mil veracruzanos, entre los que se encuentran los pueblos originarios residentes de la región de las altas montañas"

Comentó que la señal abierta de televisión se ve en 153 municipios, mientras que la señal de FM se escucha en todos los rincones del estado.

Finalmente aseveró que la actual administración tiene una batalla que día con día libran contra las noticias falsas o fake news.

"Pues el perjuicio contra quienes caen en ellas es grave, más acentuadamente en este tiempo en que la pandemia sigue activa y que las consecuencias de una noticia falsa puede ser insospechada para la salud de las personas.

"Es por esto que quería comentar al respecto, porque mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y hasta vidas ha costado pelear contra este virus, como para que una irresponsabilidad informativa de este tipo pueda tener resultados fatales".

Consideró que en ocasiones se busca generar olas de desinformación, más que afectar a una administración gubernamental, afectando principalmente a las personas más vulnerables, a quienes más les cuesta acceder y discriminar la información veraz de la información basura.