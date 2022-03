Con iniciativa Monse buscan en Veracruz castigo para cómplices de feminicidas

De 14 muertes de mujeres en lo que va de 2022, por lo menos 6 son feminicidios, refirieron al abordar la preocupante situación de violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz.

En el foro se discutió la propuesta de reforma al artículo 345 del Código Penal del estado de Veracruz, a la cual denominaron "Ley Monse", abundaron.

El nombre de la iniciativa deriva del caso de Monse, mujer originaria de Veracruz, víctima de feminicidio, presuntamente a manos de su pareja, que fue su agresor quien la golpeó con un martillo en la cabeza. El presunto agresor sigue en libertad, tras ser protegido por su familia, esto de acuerdo con lo informado.

De ahí que, con dicha reforma o Ley Monse, se busca combatir la impunidad que sigue imperando en torno a los feminicidios, así como sancionar a quienes encubren a quienes cometen delitos contra las mujeres.

Y es que hay redes sociales, sobre todo de familiares como padres, que encubren a presuntos feminicidas.

Al respecto, Martha Mendoza Parissi, secretaria técnica de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 20-30, y quien fue titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, expuso que la propuesta del colectivo Brujas del Mar es que se agregue un párrafo -al artículo 345- para que se sancione a las familias que encubren a los feminicidas, ya que es una realidad que las familias no van a entregar a los presuntos infractores.

Pero se trata de una sanción que probablemente no desinhibida la práctica de padres, madres, amigos para poder encubrir. Ante ello, destacó, el tema debe ser revisado a fondo.

Ahora bien, "el tema es importante en torno a qué hacer para evitar que haya redes sociales, me estoy refiriendo a redes más que familiares, que apoyen este tipo de acciones. Cómo mandar un mensaje de cero impunidad, que no se encubra a personas que han cometido no solamente feminicidio, sino cualquier otro tipo de delito grave como violación, pornografía infantil". Por ello es importante analizar la pertinencia de hacer alguna reforma, destacó.

Sin embargo, más que adecuaciones legales Rodolfo Domínguez, del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, lo que se requiere es una adecuada impartirán de la justicia, en ello hay que reflexionar.

"Si no se mejora la impartirán de la justicia, se va a mantener la impunidad", advirtió Rodolfo Domínguez.

Las y los participantes en el foro, coincidieron en su llamado a sensibilizar la política y la impartirán de justicia en materia de violencia contra las mujeres.

Es deplorable que cuando ocurre un feminicidio, los primeros en revictimizar a la mujer sean policías que toman fotografías de la escena del crimen, y ,as filtran incluso a medios de comunicación, lamentó el juez Ezequiel Santos Álvarez.

El feminicidio, recordaron, tiene causas estructurales, mismas que no van a desaparecer con aplicar sanciones fuertes.

"Las causas estructurales se van a eliminar a partir de la educación, a partir de la aplicación de la ley tal cual, y a partir de una serie de situaciones que modifiquen la percepción social de la violencia", destacó Martha Mendoza Parissi.