Con documentos falsos, suegra de Yunes habría logrado vacunarse

Sin explicar la manera o dar más información al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhibió que la suegra de un "alto funcionario" del gobierno municipal del Puerto de Veracruz habría usado documentación falsa para ser vacunada contra el COVID-19.

En conferencia de prensa el mandatario pidió "evitar triquiñuelas" para saltarse la fila, ya que quienes realizan la vacunación "no son peritos" para detectar documentos apócrifos.

"No tenemos confirmado cómo lo hizo, sé que es la suegra de un alto funcionario del municipio de Veracruz pero no sabemos cómo lo hizo".

Trascendió que la suegra del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, presentó documentos falsos para lograr ser vacunada contra el Covid-19, pero el Ejecutivo estatal destacó que el 100 por ciento de las personas que han acudido a vacunarse, no han intentado alterar ningún documento.

"Caso único y en la conciencia de cada quien, porque es lamentable que se haga así, les insisto, la población es buena, es consciente, casi nadie les dice que se formen a cierta distancia y se empiezan a formar a cierta distancia", dijo.

En conferencia de prensa, refirió que alguien del Club de Leones, uno de los 16 puntos de vacunación en ese municipio, permitió que la suegra del funcionario "saltara" los registros para ser vacunada.

"Alguien del Club de Leones le permitió todo, le permitió los documentos falsos y la enfermera está vacunando, no sabe quién, por eso hay un módulo (de registro), pero si se lo saltan y alguien les hace el favor, yo creo que hay que evitarlo, es un exhorto", añadió.

Ante esta situación llamó a la población "evitar triquiñuelas" para justificar que viven en un lugar cuando realmente no lo hacen ya que dijo en su gobierno "no son expertos en detección de documentos falsos".

"No es ético si la suegra fue un funcionario hace ese tipo de cosas porque el personal de ese lugar no es Ministerio Público, que nos ayuden, que nos sepamos comportar (...) No tenemos confirmado cómo lo hizo, sé que es suegra de un alto funcionario del municipio de Veracruz, pero lo que corresponda, pero no sabemos cómo le hizo", admitió.

También dijo que no hay manera de sancionar al Club de Leones pues dijo que más bien es de agradecerles el prestar sus instalaciones para la colocación de los módulos de vacunación.

El mandatario estatal añadió que los funcionarios de su administración no se vacunarán de manera anticipada puesto que tendrán que dar el ejemplo.

"No debe haber influyentismo en la aplicación de la vacuna, por eso no nos estamos vacunando los altos funcionarios, aunque algunos tengan la edad, el secretario de Salud no se va a vacunar, lo hará cuando le toque y preferentemente el último en hacerlo. Estamos dando el ejemplo y ojalá esto se reflejara en todos los niveles de Gobierno", dijo.