Con desaparición de Comisión Especial, "se les cayó el teatrito" a senadores: CGJ

"Para este gobierno se les cayó el teatro de la comisión patito montado por un grupúsculo del Senado al quedar claro que violaron el artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el artículo 119 de la Cámara de Senadores; no contestaré provocaciones porque no hago leña del árbol caído".

Sin embargo, expuso que lo que sí aplaude y reconoce es la congruencia de la mayoría de los senadores de Morena que dejaron muy clara su postura de respetar la legalidad para que esa "aberrante comisión" no siguiera siendo utilizada para golpeteo político sin fundamento.

En Veracruz, subrayó, seguirán defendiendo a la sociedad de los delincuentes y de "los cárteles de cuello blanco", pues aseguró que su administración ha logrado resultados palpables al disminuir los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, el feminicidio y el secuestro y que si hay quien defiende delincuentes, "allá ellos".

"Si otros vienen a defender delincuentes allá ellos, que la sociedad se los demande, nosotros seguiremos del lado de la gente lastimada por la delincuencia y esto todo lo que tendría que decir al respecto", dijo.

Cuestionado sobre el documento que le fue entregado por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, que contiene la iniciativa para la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, expuso que la revisará pero que tiene un buen equipo de asesores para analizar el tema.

"Se recibió, yo tengo mis propios consejeros legales, tengo un equipo muy bueno, además reino a un equipo de asesores entre los que está el representante legal del Gobierno, de derechos humanos tengo la asesoría de una persona muy preparada".

El mandatario estatal refirió que sus asesores tienen la instrucción de acatar en sus términos la recomendación de la CNDH tras la detención arbitraria de seis jóvenes.

"A ellos les he instruido que se atienda la recomendación de la CNDH y me han informado que va turnándose bastante bien, tal como lo he dicho que iba a atender la recomendación", expuso.

AMPARO

García Jiménez, se negó a pronunciar una postura sobre el amparo otorgado al secretario técnico del Senado, José Manuel "N", señalado por el delito de homicidio y que le permitiría salir de prisión.

Y es que refirió que quiere evitar que le abran "otra comisión patito" en el Senado, en alusión a la creada para analizar las presuntas violaciones al estado de derecho en el estado y que ya fue eliminada.

"Con respecto al amparo son instancias judiciales, ustedes pueden darle seguimiento porque muchas de esas determinaciones son públicas y pueden ir observando lo que va sucediendo, no quisiera ahondar más porque me van a abrir otra Comisión patito en el Senado y es un poquito desgastante bueno, no es cierto, pero para qué estar en esos temas cuando tenemos tanto trabajo por hacer".