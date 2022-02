Con alcaldes de Morena, ahora sí existe coordinación con Gobierno de Veracruz: CGJ

En el evento que tuvo lugar en aquel municipio, el mandatario inició su discurso señalando que con el gobierno anterior, del Partido Acción Nacional ( PAN ) "no existía plena coordinación entre el orden municipal y estatal".

Ahora, con una presidenta municipal de su misma corriente partidista, anunció que habrá diversas actividades para impulsar al municipio.

Entre estos, enumeró que su gobierno dará impulso a ferias y festividades del municipio y la zona, además, indicó que apoyará como nunca a la Feria del Mango, para que sea la mejor de la que haya registro en la ciudad.

"Actopan es de esos lugares que lo tienen todo: hay agua, tenemos zona agrícola, zona turística, costera y parte de montaña", sentenció.

Asimismo, anunció que harán un rescate cultural, proponiendo que se pueda aprobar la realización del "Primer Festival Estatal del Danzón", que podría posteriormente ser abierto a nivel nacional.

"Ya casi no se practica, ya casi no se realiza y es una cuestión cultural. No solamente es el baile es una manera de convivencia, un pretexto más para la relación que debe existir entre los integrantes de una comunidad, elevémosla a nivel estatal", acotó.

García Jiménez resaltó por otro lado, la importancia de involucrarse en los temas que tienen que ver con Protección Civil, por lo que reconoció la creación del Consejo Municipal en esta materia.

El gobernador indicó que este será el ente coordinador para la toma de decisiones en los casos que sea necesario.

Para facilitar el trabajo del Consejo, el gobernador García Jiménez entregó una camioneta equipada con torreta, sirena y logotipos que funcionará como patrulla de la Dirección de Protección Civil.

Asimismo, también fue entregado un camión cisterna contraincendios con capacidad de 10 mil litros para combatir las conflagraciones y emergencias que se presenten en el municipio.