con_actual_gobierno_estatal,_disminuye_veracruz_deuda;_ha_pagado_ya_6_mil_mdp

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez , afirmó que las observaciones de la Cuenta Pública 2019 se van a solventar "sin ningún problema", además de señalar que ésta incluye a varios municipios y no solo al Ejecutivo.

"Hay que aclarar que la gran mayoría no es nuestra, la Cuenta Pública incluye municipios, entonces ahí van otras dependencias que no son del Ejecutivo; no tengo el dato, estaba hoy por revisar, son 500 millones de pesos, algo así y lo vamos a aclarar todo sin problema", dijo.

Al respecto, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, consideró que existe una "falta de entendimiento" o comprensión por parte de los auditores, pero que en la siguiente etapa se solventarán las presuntas inconsistencias.

Recordó que el estado ha salido bien en los análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"La Auditoría Superior de la Federación tiene una auditoría específica para la Ley de Disciplina Financiera. Veracruz ha salido muy bien en la ASF, creemos que es una falta de entendimiento y comprensión de parte de los auditores que revisaron esta parte de deuda pública y en la siguiente etapa se van a seguir solventando"

Hay que recordar que el Orfis detectó un presunto daño patrimonial por dos mil 645 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2019, pero de esa cifra casi 500 millones de pesos corresponden al Poder Ejecutivo.

Enfatizó que en esta administración estatal se ha hecho un manejo conforme a lo planteado de "honestidad, transparencia, disciplina" y la prueba son las calificadoras y los semáforos de alertas, así como los índices de transparencia.

Señaló que hay algunas observaciones referentes al tema de la deuda pública que corresponden al Ejecutivo, pero señaló que uno de los temas al que más se le ha puesto énfasis es precisamente a éste, de la deuda pública.

"Y este es un tema en que la Secretaría de Hacienda es muy meticulosa en la revisión, desde el registro que se hace de la deuda hasta el seguimiento y la evaluación y prueba de ello es que en el semáforo de alerta de la Secretaría de Hacienda estamos en semáforo verde, es una deuda manejable", dijo.

DEUDA

Asimismo, reveló que en lo que se lleva de esta administración estatal se ha logrado pagar el 10 por ciento de la deuda total del Estado; es decir, se ha logrado disminuir en seis mil 39.7 millones.

Dijo que contrario a lo que ocurría en gobiernos estatales anteriores, ahora no solo se ha contenido sino que se ha disminuido.

"Aquí se ve ya el esfuerzo que se ha realizado por instrucciones del gobernador, toda la parte de la disciplina financiera, contención del gasto, que tiene como resultado la disminución de la deuda total; a diciembre del 2018 el Estado tenía una deuda de 59 mil 654 millones de pesos, a junio de 2021 tenemos una duda de 53 mil 614 millones d pesos, en lo que llevamos de esta administración se ha reducido la deuda en seis mil 39.7 millones de pesos, es decir, el 10 por ciento de la deuda total".

Lima Franco detalló que derivado de controversias judiciales interpuestas por municipios a los que se adeudaban participaciones federales en la administración de Javier Duarte de Ochoa, de diciembre del 2018 al primer semestre del 2021 se han pagado mil 948 millones de pesos.

"Esto como parte de las sentencias que en su momento los municipios establecieron en la Corte y la Corte determinó estas sentencias donde nos obligó al Estado a cumplir con estas ministraciones que en su momento la administración no dio y prácticamente hemos pagado dos mil millones de pesos a los municipios".

En cuanto al tema del Sistema de Administración Tributaria, se ha pagado por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) solo del Poder Ejecutivo ocho mil 038 millones de pesos; mientras que de organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana, 354 millones y tres mil 325 millones de pesos respectivamente; es decir, se han pagado al SAT a la fecha 11 mil 718 millones de pesos.

Asimismo, en sentencias por juicios mercantiles interpuestos por proveedores y contratistas del Gobierno del Estado por la falta de pago, se han destinado 710 millones de pesos solo del Ejecutivo, pues faltan organismos públicos descentralizados, en tanto de laudos laborales se han pagado cerca de 94 millones de pesos por administraciones pasadas que incumplieron con ello.

"Faltan OPDs como en el caso de Sesver y CAEV que también tiene montos importantes, alrededor de 800 millones de pesos más, esto solamente en sentencias de proveedores y contratistas, en lo que hemos pagado en esta administración cerca de 710 millones de pesos por malas administraciones donde no se les pagó a proveedores y contratistas", abundó.