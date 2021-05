Comunidad LGBTTTI no quiere "Juanitas jarochas"; acusan falta de inclusión política

Activistas de la comunidad LGBTTI iniciaron un proceso ante el Organismo Público Local Electoral ( OPLE ) por la Falta de Inclusión política de las personas de dicha comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual, así como no binaria y más.

Y es que algunos personajes incluso podrían estar declarando ser de dicha comunidad sólo para aparentar inclusión y obtener candidaturas, y se está resguardando la identidad de quienes declaran ser gays o lesbianas, refirió.

Ante ello, Jazz Bustamante, activista de la comunidad LGBTTTI y Q más (que abarcan a personas no binarias), indicó que en Veracruz "no vamos a permitir las Juanitas Jarochas como ocurrió en los estados de Oaxaca y Talxcala".

Las personas No Binario, precisó, son aquellas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, ni quieren que se les encasille en el masculino o el femenino.

Lamentablemente, expuso, así como hay mujeres que son usadas sólo para cuota de género, "hay hombres gays que se quieren asumir como no binarios para obtener algún espacio o cargo".

En ese sentido, agregó que el asumirse en un género no ocurre de un día para otro, "por el simple hecho de obtener el poder" (...) La auto-adscripción puede delimitarse por las características y afinidades del grupo al cual se estima pertenecer, sin embargo, esto quiere decir que la identidad, expresión y orientación sexual son componentes en constante construcción y deconstrucción, pero no puedes decir de un día para otro: hoy soy gay y mañana soy no binario, porque así funcionan las identidades de género o las expresiones de género".

En el estado de Veracruz, en el caso de la designación de las candidaturas plurinominales, Morena registró una fórmula con el nombre de la Acción Afirmativa No Binarios en su titular y en su suplente, siendo el titular "un activista conocido en el estado y además lo conocemos varias organizaciones, el cual se ostenta como un hombre homosexual".

Es fundamental, por todo ello, que se revise el tema de las candidaturas para que la comunidad LGBTTTIQ esté real y dignamente representada, y no sólo haya personajes políticos que se quieran hacer pasar como miembros de dicha comunidad, en busca de un cargo político. De ahí la importancia de las acciones afirmativas, para asumir la identidad u orientación sexual y dar una representación real a la comunidad LGBTTTIQ "sin importar del partido que sean".

"Pedimos al Organismo Público Electoral de Veracruz, se lo pedimos y le hacemos énfasis en este proceso jurídico que iniciamos, que ponga especial énfasis en la designación de las candidaturas en las cuales corresponden a las acciones afirmativas".

Parte del proceso de la acción afirmativa que pide la comunidad LGBTTTI "es justamente que se impulsen liderazgos de la diversidad sexual".

Jazz Bustamante refirió que la falta de inclusión para la comunidad LGBTTTI en las políticas públicas, ha sido uno de los retos a los que han tenido que enfrentarse.

"Ello nos ha dado el impulso para crear políticas públicas y acciones afirmativas, lo cual en los últimos años ha sido un proceso en construcción en donde hemos aprendido y seguimos aprendiendo".