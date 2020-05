Comunidad LGBTTTI acusa a Policía de Veracruz de acoso; urge protocolos

El presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, consideró que son muchos los pendientes con la comunidad dado que sigue habiendo discriminación desde las instituciones públicas como la Secretaría de Seguridad Pública o la propia dirección de Registro Civil estatal.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que se conmemora este 17 de mayo, recordó que, aunque realizaron un protocolo de atención a la población diversa para la SSP, no ha logrado aterrizarse.

"A pesar de que el año pasado como sociedad civil, hicimos un protocolo de atención a la población LGBTTTI para los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, todavía falta que la institución a través de sus direcciones empiece a bajar ese protocolo", dijo.

Y es que denunció que se sigue viendo que los policías en abuso de autoridad y poder siguen discriminando a la comunidad en público u ofendiendo en la "zona de tolerancia" en la avenida Lázaro Cárdenas cuando se permitía a las personas trans estar allí.

"Son acosadas, entonces falta mucho realmente, el tema de discriminación creo que es la parte fundamental para que se vaya generando este cambio", añadió.

Además, consideró que en el tema legislativo "nos han quedado a deber" desde la ley de identidad para personas trans en el estado donde no hay una certeza jurídica para más de 10 mil personas trans que se tienen registradas en la coalición de preside.

"No pueden hacer el resguardo de sus actas primigenias precisamente porque no hay una legislación y la dirección estatal de Registro Civil argumenta o interpreta lo que es normatividad interior a conveniencia. No hay voluntad realmente, política y administrativa de solucionar ese tema en específico cuando en administraciones pasadas se les permitía a las personas trans que se resguardaran sus actas primigenias ahorita no se está haciendo", dijo.

A ello se suma la armonización y documentación tanto de uso diario como académico por lo que las personas interesadas en ello, tienen que acudir a Ciudad de México a realizar esos trámites lo que resulta más costoso. Otro pendiente es el matrimonio igualitario que tiene mucho tiempo buscándose.