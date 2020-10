Compañía canina participa en búsqueda de personas: SSP

Los agentes caninos de la compañía K9 participan también en la búsqueda de restos humanos, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado.

En entrevista durante una demostración de habilidades de esta compañía, expuso que han logrado hallazgos de restos humanos en fosas, aunque no precisó el número al señalar que su participación depende de las solicitudes que haga la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Se han estado activando, nos piden acompañamiento para poder hallar restos humanos, el número no lo tengo pero sí se han localizado en diferentes puntos", dijo el funcionario.

Precisó que actualmente cuentan con 29 caninos pero que la meta es lograr entre 50 y 60 al término de la actual administración.

"Hay un equipo de caninos que son especialistas en guardia-protección, otros que son especialistas en búsqueda de droga, otros en restos humanos; a cada canino se le pueden enseñar alrededor de nueve aromas", explicó.

Sobre los restos humanos que en algún momento se dijo que podía haber al interior de la academia refirió que ya se han hecho inspecciones por parte de colectivos de personas desaparecidas y no han hallado nada.

"Siempre hemos tenido las puertas abiertas para que vengan a checar y no se ha encontrado nada. El año pasado un colectivo vino a checar y no ha habido nada y ya no ha habido solicitudes", recordó.

Sobre los binomios expuso que también participan en los operativos que realizan en los centros de Readaptación Social para evitar el ingreso de sustancias prohibidas.

"Los usamos en reclusorios porque se quiere meter la droga y ellos nos ayudan también para checar a la gente".

Asimismo explicó que continúan con los operativos en las centrales de autobuses para detectar algún narcótico, pues los canes están capacitados para la detección de marihuana, cristal y cocaína.

Por estas labores tienen siete reconocimientos de diferentes países como Estados Unidos, Francia, República Dominicana, Canadá, entre otros.

Detalló que la idea es terminar esta administración con cerca de 50 perros que se entrenan desde los seis meses, y "algunos se tardan un poco más pero todos los días hay que hacerles el recordatorio".