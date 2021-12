´Comisión Nacional del Agua debe determinar causa de inundación de Coyutla en 2020´

Al comparecer ante el Congreso local, la secretaria reconoció que la población tiene la inquietud de que la inundación también puede deberse a una afectación al cauce del río porque se hizo un paso peatonal, sin embargo, descartó que dicha obra haya influido en las inundaciones del año pasado.

"La realidad es que no fue por eso; fue también una lluvia extraordinaria que ocurrió en la zona de la Sierra y los escurrimientos fueron los que causaron el aumento de las corrientes de agua. No fue tanto la lluvia que cayó sino más bien lo que escurrió de la sierra y ahí tuvimos afectaciones tanto por deslave en la zona alta de la Sierra, Filomeno Mata, Mecatlán y Chumatlán como inundaciones en la parte de Coyutla y Espinal, principalmente".

Noticia Relacionada Denuncias por hostigamiento y acoso sexual en Segob, escalan al TEJAV

Respecto a las acciones de la Secretaría mencionó que requirió la solicitud de declaratoria de desastres que puede dar pie a que las instancias ejecutoras actúen, tal es el caso de la SIOP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CONAGUA, la CAEV y Espacios Educativos.

"La Secretaría de Protección Civil no gestiona obra, no tenemos recursos, no ejecutamos obra pública sino más bien derivamos a las dependencias que sí ejecutan obra pública las acciones específicas", argumentó.

En cuanto a las afectaciones de la carretera, refirió que es necesario hacer un estudio técnico, especializado, mismo que ya fue solicitado a la CONAGUA como parte de estas gestiones que se hicieron el año pasado.

"No dudo que sea la carretera, puede ser la carretera y otros factores. Es por eso por lo que además de la información que puede tener la población tiene que sumársele una serie de información técnica que nos diga si sí es eso, cómo afecta y cómo interacciona con otros factores.

"Desde el 20 de octubre del 2020 se hizo con conocimiento de la CONAGUA esta problemática y se ha estado solicitando la elaboración del estudio hidrológico hidráulico para determinar las condiciones de los puentes entre otros".

Cabe señalar que Sergio Eduardo Rivera Nasser, Vocal del Comité de Afectados por la inundación de Coyutla, ha criticado la falta de acciones de la funcionaria, así como la tardanza de la SIOP que excusa falta de presupuesto a una obra que podría remediar las inundaciones.