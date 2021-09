Comisión de Vigilancia debe descartar corrupción en revisión de Orfis: Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política ( Jucopo ) del Congreso del Estado , Juan Javier Gómez Cazarín , aseguró que la comisión de Vigilancia debe vigilar que no exista corrupción entre auditores y alcaldes ante las distintas etapas de revisión que está implementando el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

"Y que el municipio que tenga que solventar de manera limpia no tenemos ningún problema, solamente sí invitamos a los alcaldes a que no se presten a actos de corrupción con la gente que está abajo", declaró.

En entrevista reciente, el legislador señaló que no tiene ningún enfrentamiento con la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos: "yo respeto la labor que hace".

"Lo que sí es que yo voy a estar de lado del pueblo y si no se hacen las cosas bien nosotros estamos para señalarlas. Que la Comisión de Vigilancia tampoco la presido yo (...), ni formo parte de la comisión de Vigilancia", indicó Gómez Cazarín.

Añadió que los diputados tampoco deben de prestarse "para hacer cosas malas", ya que su obligación es cuidar los recursos de los municipios y entregarles cuentas claras a los veracruzanos.

"Yo he platicado con ella (Delia González Cobos) y no queremos que se haga lo que se ha hecho en otras administraciones; que aquí se dice algo ya allá los de abajo les tapan a los alcaldes, los empiezan a llamar, ahorita viene el momento de solventas y afloja algo, eso no queremos que suceda", refirió.