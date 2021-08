comerciantes_de_xalapa_protestan_por_cierre_de_vialidades;_autoridades_ceden

Por las restricciones viales, comerciantes organizados como "Todos Somos Comerciantes Unidos de Xalapa " protestaron en la calle Xalapeños Ilustres para pedir que no haya más cierre de vialidades; en respuesta, la dirección de Tránsito del Estado cedió a reducir los horarios de restricción.

"No al cierre del centro", gritaron los inconformes ante las afectaciones que han tenido desde el inicio de la pandemia.

"No permitas que quiebre tu negocio" o "Gobierno, apóyenos instalando filtros sanitarios", se lee en sus pancartas, al advertir que las protestas continuarían de no ser escuchados.

Una de las comerciantes afectadas, Miriam Güemes, precisó que en la zona son más de 100 comercios los afectados con los cierres viales, que han visto disminuidas sus ventas en un 78 por ciento.

Criticaron que mientras hay lugares que están totalmente abiertos como balnearios o plazas comerciales, se siga afectando a los pequeños negocios.

Y es que como parte de la Segunda Semana de Medidas Extraordinarias Contra la Tercera Ola de Contagios por COVID-19, desde este miércoles nuevamente se están aplicando 15 filtros en el centro de la ciudad para reducir la movilidad.

El empresario Andrés Beceiro López afirmó que en el centro de Xalapa han cerrado cerca de mil negocios, dado que ya no los pudieron sostener derivado de la pandemia y que limitar el acceso de vialidades complica más su situación.

Criticó e ironizó sobre si los automóviles contagian el covid, puesto que se está impidiendo su acceso al centro de la ciudad.

"Por primera vez me entero que a los automóviles también les da covid, porque lo que están prohibiendo es que pasen los automóviles, a ellos son a los que les da covid y por eso les prohíben el paso, a lo mejor también hay que ponerles cubrebocas", dijo.

Agregó que se están perdiendo muchos empleos, y que hay contradicción entre los gobiernos porque mientras el presidente López Obrador dice "primero los pobres", es a quienes más se está afectando.

"Lo que queremos es que la gente pueda llegar a hacer sus compras al centro, creemos que no es la mejor solución porque lo que decimos es que finalmente los carros no se contagian, la poca gente que llega caminando al centro, llegan unos hasta sin cubrebocas y están en el centro y los que pudieran ser clientes potenciales se tiene que ir a las plazas, a otros sitios porque no pueden llegar", agregó Iveth Landa.

Sostuvo que son muchos los comercios que están sobreviviendo a la pandemia porque tiene que pagar luz, renta, agua, impuestos y sueldos, "y con los cierres del centro el fin de semana pasado fue quincena y las ventas se caen, de dónde saca uno para pagar todos esos impuestos y pagos, los sueldos del personal".

Tras la protesta contra los cierres viales, se acordó con autoridades de Tránsito del Estado, reducir las horas de restricción vehicular.

Por ello, a partir de este jueves, los filtros instalados en el centro de la ciudad funcionarán de manera intermitente. Serán dos horas abiertas por una cerrada y se reduce el horario de restricción.

El horario inicia de 07:00 a 09:00 horas que permanecerá abierta la circulación; de 9:00 a 10:00 estará cerrada; de 10:00 a 12:00 horas se vuelve a abrir, para cerrar de 12:00 a 13:00 horas, y así sucesivamente.