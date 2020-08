Comerciantes de Puebla, extorsionados y desaparecidos por crimen en Veracruz

Ha pasado más de un año de la desaparición en Córdoba de Liliana de 41 años y Sergio Rueda de 37, originarios de Puebla y la Fiscalía General del Estado ha sido omisa en el caso y han desaparecido evidencias, denunciaron familiares.

Este domingo, al manifestarse en Plaza Lerdo, su hermano Marcial Rueda Daniel, explicó que sus hermanos se dedican al comercio de abarrotes y se presume que fueron víctimas de extorsión por parte de integrantes del crimen organizado, aunque se desconoce el grupo.

“Ellos tenían sus empleados que trabajaban en Córdoba y la teoría es que detienen a los trabajadores y les dicen que dónde está su patrón y les hablan por teléfono. Tienen retenidos a los trabajadores y les piden 300 mil pesos por lo que les obligan a ir a Córdoba para que los liberen”, abundó.

Expuso que sus familiares fueron coaccionados pues les llamaron y les extorsionaron y aunque radicaban en la ciudad de Tehuacán, Puebla, les obligaron a viajar hacia Córdoba.

Detalló que la autoridad asegura que no se trata de ausencia de personas por lo que no hay evidencia de que se trate de desaparición forzada.

“A ellos les llaman por teléfono, les exigen dinero, nosotros presentamos esa evidencia y mucho han hecho las autoridades para no avanzar con los casos, hay omisiones, han desaparecido evidencias y lo único que notros exigimos es justicia, igualdad, queremos un país donde podamos vivir en paz y podamos estar en paz”, dijo.

Apuntó que existe miedo y preocupación de su parte, pero están dispuestos a llegar a donde sea necesario para dar con el paradero de sus familiares.

“Sí tenemos mucho miedo, pero nos vimos obligados a venir hoy aquí a convocar a medios de comunicación porque no tenemos otra cosa qué hacer, entendemos que hay muchos riesgos y gente muy mala y que podemos tener muchos problemas, pero no tenemos otra opción más que hacer esto porque simplemente no están haciendo su trabajo”, dijo.