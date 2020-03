Combatirán SEV e IVEA rezago en zonas vulnerables

"Esta vez vamos ya no a administrar el problema que ha tenido Veracruz y que es muy grande porque tenemos más de 560 mil personas analfabetas, más de 900 mil personas que no han terminado la primaria y 1 millón 200 personas que no han terminado la secundaria; esto ha sido por el abandono que se hizo en anteriores administraciones; nosotros vamos a revertir todo esto con un programa que comienza con la firma de este convenio".