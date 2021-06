colombiano,_tras_saqueo_a_gas_en_veracruz;__usa_a_empleados_de_orizaba_para_golpeteo

Al respecto, aclaró que el cierre de la alcoholera de Orizaba se debe a que el dueño está siendo investigado por esta razón, así como por no pagar la concesión desde 2019, de ahí que los trabajadores que se están manifestando estarían siendo engañados.

"Se descubrió un robo de gas a PEMEX en varios estados y Veracruz fue uno de ellos por parte de la empresa alcoholera cuyo dueño es colombiano y ha mandado a sus trabajadores a protestar frente a Palacio de Gobierno, sin decirles que él es el presunto delincuente", acotó.

Cabe señalar que desde ayer martes empleados de la Alcoholera se movilizaron hacia plaza Lerdo y pernoctaron en los bajos del Palacio de Gobierno exigiendo ser atendidos y la reapertura de la factoría.

García Jiménez lamentó la decisión de los trabajadores de la alcoholera de mantenerse en plantón, pidiendo que no se deben dejar engañar por el dueño de la empresa.

"No pagaba la concesión desde 2019 y el cierre no fue por parte del Gobierno del estado, yo conmino a los trabajadores a que reconsideren su postura y no se dejen engañar, el patrón es quien tiene que responderles legal y laboralmente y en ello tienen nuestro apoyo".

