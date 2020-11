Colocan altar para recordar a veracruzanas asesinadas

Feministas colocaron una ofrenda en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa con flor de cempasúchil, veladoras, papel picado y fotografías para recordar a las mujeres que han sido víctimas de feminicidios en la entidad.

Oriana Justa Ávila y Vania Rebolledo dijeron que como estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana (UV) quisieron mostrar una imagen realizada por ellas que representa un cuerpo desnudo formado por muchos cuerpos más, que significa toda la pluralidad que ha existido en cuanto a los feminicidios.

"La mujer está enterrada como muchas veces se ha encontrado a mujeres en este estado, queremos que se entienda también que nosotras tenemos miedo de ser las siguientes, de ser asesinadas", dijeron.

Vania sostuvo que hay cansancio y coraje por parte de las mujeres lo que les obliga a llegar al arte y de esa forma expresar el odio ante la impunidad y tantos asesinatos de mujeres.

"Se vive con temor no solo en Xalapa sino en Veracruz, en Latinoamérica y yo entiendo que muchas veces dicen que no son maneras de manifestarnos y por lo mismo que estamos cansadas de no ser escuchadas estamos viendo la manera de manifestarnos", abundaron.

Agregaron que el pronunciamiento es que si tocan a una mujer "tocan a todas", por lo que es necesario levantar la voz por las que ya no están.

"Lo que estamos representando en la imagen es eso, son muchos cuerpos de distintos colores, tamaños, edades y es justamente eso, estamos tratando de que esto sea algo pacífico y algo que visualmente sea atractivo y con un mensaje fuerte y claro".