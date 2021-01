Localizan restos humanos cerca del Parque Natura de Xalapa

La zona que rodea el parque Natura ha sido señalada por la posible existencia de fosas clandestinas





Colectivos de familiares de personas desaparecidas lograron el hallazgo de restos humanos en la entrada del fraccionamiento La Herradura de la capital del estado.

De acuerdo con la integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, María Elena Gutiérrez, el hallazgo se realizó durante este sábado en la superficie de este sitio que anteriormente se usaban como basurero.

Reiteró que fue allí donde se encontraron restos óseos en la superficie de este lugar, mismos que fueron reportados y ahora está participando la Comisión Estatal de Búsqueda.

"Está participando la Comisión Estatal de Búsqueda con sus peritos, vinieron los de Periciales, ellos levantaron los restos. No era un cuerpo entero, estaba ya muy fragmentado y los de Periciales hicieron el levantamiento y se quedó pendiente el cernido, porque ya era muy tarde", dijo.

Refirió que este era el último punto de revisión en la zona que ha sido analizada desde 2019 por parte de los colectivos y que incluye la zona del parque Natura; no obstante, subrayó que dado que el viernes el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no llegó, los colectivos no pudieron ingresar.

Fue este día que los integrantes pudieron ingresar a la zona como observadores y fue de esta manera como encontraron los restos que ya serán analizados por Servicios Periciales.

"Necesitamos volver a sentarnos con la Comisión Estatal de Búsqueda, con Fiscalía y hacer el plan, que sea aprobado y empezar otra vez en esta área. Aquí se utilizaba como basurero, pasamos encima de la basura porque de donde está la cinta amarilla para allá entraban los camiones de la basura y volteaban todo", abundó.

La activista remarcó que ahora será necesario reiniciar esta búsqueda en esta zona y el parque Natura debido a que tiene una extensión de 86 hectáreas.