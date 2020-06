Colectivos de desaparecidos en Veracruz piden a AMLO no recortar fondos a CEAV

Familiares de personas desaparecidas en el estado de Veracruz manifestaron su preocupación ante la intención de reducir el presupuesto de gastos de operatividad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador tomar cartas en el asunto para reconsiderar el tema.





Mediante una carta dirigida a López Obrador, los integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa expusieron que temen que el anunciado recorte presupuestal afecte el funcionamiento de la CEAV.





"Queremos externarle a usted y por los medios de comunicación al público en general nuestra inconformidad y molestia por el comunicado emitido por la comisionada ejecutiva de atención a víctimas, Mtra. Mara Gómez Pérez, a través de redes sociales y medios de comunicación el día dos de junio del presente año, mediante el cual enfatizó el mayúsculo recorte presupuestal que sufrirá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 75 por ciento a sus gastos de operación, lo cual afectaría la operatividad de dicha institución y todos los tramites que se encuentran en curso, al no contar con los recursos necesarios", manifestaron textualmente en la misiva.





Los integrantes de Familiares Enlaces Xalapa piden al Presidente de México revisar el tema y reconsiderarlo, toda vez que se trata de una institución que trabaja en pro de fortalecer y garantizar los derechos de las víctimas.





Al respecto, reconocieron que la CEAV "a pesar de no cumplir al cien por ciento con su obligación y para lo que fue creada, es el único medio que tenemos las víctimas para poder acceder a algún apoyo, económico, jurídico, psicológico, atención médica, búsqueda y seguimiento en las investigaciones etc., etc.".





Y acentuaron: "le pedimos reconsiderar su decisión de reducir el presupuesto a esta institución y lejos de reducirla, la fortalezca para que en verdad cumpla con su objetivo de ayudar a todas las personas que somos víctimas de algún delito o violación a nuestros derechos humanos a miles de víctimas en todo el país".