clases_presenciales,_un_riesgo_para_estudiantes,_afirman_padres_y_alumnos_en_xalapa

En un sondeo realizado por este medio, consideraron que los contagios de Covid-19 podrían dispararse de nuevo, pues todavía falta mucha educación en cuanto a medidas sanitarias. Los estudiantes tampoco se sienten seguros y pidieron que, si los van a enviar a la escuela, sea cuando ellos también hayan recibido la vacuna contra el coronavirus.

"Me puedo contagiar", "los niños no están vacunados" y "prefiero las clases en línea", fueron algunos comentarios de padres y alumnos, quienes consideraron que la decisión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de reanudar las actividades en las escuelas, es precipitada y atentaría contra la salud de la comunidad estudiantil.

Y si bien algunos alumnos mostraron su deseo de reencontrarse con sus compañeros y profesores en las aulas, coincidieron en que lo mejor es esperar, al menos, hasta el próximo año.

"Todavía no es una seguridad en cuanto a la sanidad de las escuelas. Yo creo que mandaría a mi hijo hasta el próximo año y veríamos; las clases en línea son más seguras que mandarlos a la escuela en estos momentos", María Elena Alarcón López/Madre de familia

"Tal vez sí regresaría, si hay higiene. Creo que hay que esperarse más, pero nosotros no tenemos la decisión", María José/Estudiante

"No se ofrece como tal una vacuna para ellos (los alumnos), nada más para los maestros, entonces no le veo el caso, prefiero que mi hija siga teniendo clases virtuales", Lucía/Madre de familia

"Aunque para los alumnos es mejor que las clases sean presenciales, no estamos vacunados aún y no estamos libres de contagio", Erandi Gómez/Estudiante

"Si la pandemia ya mejoró y hay medidas, estoy dispuesta a mandar a mi hijo, pero si no, pues cómo estamos seguros de que ellos no se van a enfermar. La gente piensa que ya se terminó, pero no es así, todavía seguimos con esto y a lo mejor empeore más", Elizabeth/Madre de familia