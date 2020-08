Claman a SEV mecanismo que evite rezago educativo

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, hizo un llamado a la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz (SEV) para implementar mecanismos que eviten el rezago educativo en zonas rurales.

Ante el anuncio de las autoridades educativos en torno a que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará a distancia, con apoyo de Radio-Televisión de Veracruz, así como cuadernillos, ya que por la pandemia de COVID-19 no hay condiciones para regresar a clases presenciales, el petista llamó a que se involucren en la tarea educativa "todos los cuerpos edilicios del estado".

Y es que las autoridades federales resaltaron que mientras no haya semáforo verde no habrá regreso a clases presenciales, pues no se expondrá a alumnos y docentes a contagios de COVID-19.

En este escenario, Vicente Aguilar Aguilar destacó que "la Secretaria de Educación del estado de Veracruz tiene que implementar un mecanismo idóneo para evitar el atraso educativo en zonas rurales. En ese plan deben involucrarse todos los cuerpos edilicios de estado, así como Agentes y Subagentes municipales; Juntas de Mejoras y demás entes públicos para que sumen esfuerzos en favor de todos los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables".

Asimismo, acentuó que las autoridades deben unirse para hacer frente a las deficiencias educativas en las zonas más alejadas de Veracruz.