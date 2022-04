Ciudadanía, dividida entre votar o no, en consulta de revocación de mandato

Previo a la realización de la inédita Consulta de Revocación de Mandato , este domingo 10 de abril, ciudadanos y ciudadanas entrevistadas en el centro de Xalapa , en un sondeo realizado por IMAGEN DEL GOLFO, manifestaron diversas opiniones. Algunos y algunas personas mayores de 18 años, sí piensan participar en la que consideran un hecho histórico. En otros casos, no hay intención o ánimo, porque se dicen incrédulos de los gobiernos, sean los que sean.

"Sí queremos votar, lo que pasa es que mañana domingo andamos aquí en Xalapa, nosotros somos de Minatitlán (...)pero andamos aquí por motivos de enfermedad(...) No sabemos si hay casillas para nosotros, vamos a informarnos bien", compartieron el señor Anselmo y la señora Concepción.

En el caso de Óscar, dijo no creer participar "porque tengo cosas qué hacer".

Noticia Relacionada Taller de pintura y dibujo para niños en Centro Recreativo Xalapeño y parque Juárez

Otras personas dijeron no quiere participar, simplemente "porque no". En otros casos, hay población que no manifestaron una intención real, pues tampoco les gusta participar en los sondeos.

En otros casos, algunas personas manifestaron que ya no tienen intención de votar, pues ya no creen en los gobiernos ni en ejercicios democráticos de consulta ciudadana.

La señora Alejandra en cambio, y otras personas como ella, manifestaron que sí participarán en la votación, porque es importante que la ciudadanía dé su opinión.

Será este domingo 10 de abril cuando se note la intención real de la ciudadanía para participar o no, en la primera Consulta de Revocación de Mandato.

Las casillas de votación pueden ser ubicadas a través del Instituto Nacional Electoral (INE), aportando municipio, estado, y número de sección que aparece en la credencial de elector.

Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral argumentó falta de recursos para instalar todas las casillas que corresponden, como en cualquier otra elección, para realizar el ejercicio democrático. Sin embargo, la ciudadanía puede ubicar la casilla más cercana para ejercer su derecho de participación.

Algunos países en el mundo realizan votaciones a mitad de los periodos gubernamentales, para determinar si el o la presidente debe continuar o retirarse. Con la consulta de este 10 de abril pretende sentarse precedente en México.