Cisneros desarmó a policía de Jamapa y me maltrató: difunden audio de alcaldesa

El Gobierno de Veracruz, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) "desarmó" a la Policía Municipal de Jamapa, dio a conocer la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, en un audio grabado antes de su asesinato en el que afirmó que regresarían las armas a los elementos hasta que su esposo se entregara.

Cabe recordar que la semana pasada el esposo de Ríos Delfín, Fernando "N", logró escapar de elementos ministeriales que buscaban aprehenderlo, tras capturar a la extesorera Aura "N" y al exdirector de Obras Públicas, Carlos "N". El director del DIF municipal se escondió en el Ayuntamiento y actualmente se considera prófugo.

En ese sentido la Presidenta Municipal aseguró que el propio Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, le advirtió en persona que solo devolvería las armas a la policía cuando Fernando "N" se entregara a las autoridades.

En un mensaje de voz, Florisel Ríos Delfín refirió que buscó al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, para inquirirle las razones "del acoso contra su municipio".

"Me dirigí a hablar con el secretario de Gobierno ayer y me arrepiento enormemente. Se lo digo de frente por la manera en que me trató el señor, como mujer no lo merecía. Me acerqué a él y cuando me vio me dijo ´te quiero decir que estás mal´, ni me saludó, me dijo ´te quiero decir que estás mal, tu municipio está mal y si tu esposo no se entrega no te voy a regresar las armas de tu policía´, tengo a la policía desarmada", se escucha en el audio.

Incluso, ella advierte que estaba sin escolta a causa del desarme de su policía, a pesar de que asegura mantiene a la corporación en la Academia y había hecho "todo lo que le habían pedido".

"Me dijo (Eric Cisneros) ´te vamos a quitar la policía porque si tú no sabes cómo está tu policía la que está mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante porque tu policía está mal. Le dije que yo quiero que me digan el por qué el acoso, por qué dice que mi policía está mal, porque hasta ahorita nadie me da respuesta, he metido oficios donde pido hablar con el secretario de Seguridad Pública, me he respaldado. La policía la tengo en la academia, todo lo que me han pedido para las policías se los he estado dando, ayer me dijo él (Cisneros) ni le busques quién te va ayudar en las armas porque no se te va a regresar".

En la grabación Florisel Ríos admite tener temor por ella y por su familia, ya que dijo a raíz de esta situación tuvo que resguardar a sus hijos, que se mantenían separados de su padre tras considerarse prófugo.

"En este momento yo sí temo por mi familia, no tanto ya por mí porque yo estoy en ese tema, pero ver a mi familia separada, que mi esposo esté en otro lugar, que no está conmigo, a mis hijos los debo tener resguardados; no tengo el apoyo de la policía municipal, el que funge como comandante me dice ´jefa de qué manera yo la acompaño, la respaldo si no tenemos un arma, no podemos defenderla´, yo ando sola, en este momento no tengo presupuesto, tengo un presupuesto muy poco para poderle pagar a alguien que me resguarde".

La edil asesinada este miércoles señala que Cisneros Burgos le ofreció reunirse con ella posteriormente.

"Mal verdad me pegó muy fuerte, yo le dije ´quiero cinco minutos con usted para que me digan cuál es el tema de Jamapa, por qué todo lo que me están haciendo´, me dijo ´nos vemos el martes a las 12 del día, yo te recibo", revela.