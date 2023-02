'Eric Cisneros debe ser inhabilitado por violencia política de género'

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) debe de inscribir al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, lo que le impediría contender por cargos públicos.

Esto lo afirmó la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, luego de que el miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por mayoría de cinco votos, la determinación de la Sala Regional Xalapa que había determinado el desechamiento de la demanda que hizo contra el funcionario.

A partir de ese fallo, la legisladora señaló que ahora el OPLE deberá determinar si el funcionario estatal incurrió en este tipo de violencia en su contra, al comparecer ante la Comisión de Gobernación el pasado mes de noviembre, cuando a su parecer la denostó cuestionándola por la forma en que llegó al cargo.

Antecedentes

Y es que, dentro del expediente SUP-REC-506/2022 analizado por los magistrados del pleno, la diputada local alegó la afectación a su derecho político-electoral de ejercer efectivamente su cargo, estimando que el funcionario estatal emitió expresiones constitutivas de violencia política de género en su contra después de ser cuestionado por ella en su comparecencia.

La Sala Regional había considerado que los actos reclamados no son susceptibles de ser analizados en la materia electoral al estar relacionados con el derecho parlamentario.

Por ello, la legisladora aseveró que el fallo de la Sala Superior sienta un precedente para que ninguna diputada vuelva a ser violentada, puesto que en caso de ser agredidas nuevamente ahora las autoridades electorales estatales de todo el país deberán de someter a revisión este tipo de denuncias.

"Es muy clara esta sentencia al decir que aunque estén al interior del Congreso compareciendo, los funcionarios públicos no tienen inmunidad, la tienen las legisladoras y los legisladores pero los funcionarios públicos se deben de conducir con respeto", sostuvo.

Acompañada por profesoras, Callejas Roldán dijo que ahora la ponencia se debe de engrosar con la sentencia de la Sala Superior, por ello confía en un nuevo resolutivo del OPLE en Veracruz.

"Las sanciones pueden ser administrativas, pero lo que sí es que la Sala Superior dijo que sí hubo violencia política en razón de género y pues lo que esperamos es que sea inscrito en el padrón de violentadores", subrayó.

"Hay mucho desconocimiento"

Luego de que diputadas y diputados mostraron su respaldo al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, rechazando que haya cometido violencia política de género durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, la legisladora de MC dijo que "hay mucho desconocimiento" en este tema, aunque confía en que sus homologas se unan a su denuncia.

"No solo es el secretario de Gobierno; hay funcionarios públicos que han venido a esta Soberanía a atacar a diputadas y expresarse de manera inadecuada hacia su persona, violentándolas"

Detalló que, aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez también ha sido crítico con diputadas locales al comparecer en el Recinto Oficial, descartó que se pueda hacer extensiva una sanción al mandatario en este caso.

"El tema de la violencia política de género fue por la manera en que el secretario de Gobierno alude a una servidora sobre cómo llega a la diputación, menoscabando mi liderazgo político y social, la paridad constitucional que está reconocida, que tiene que respetarse, por lo tanto, eso es lo que configura la violencia política de género.

"El gobernador cuando comparece aquí no hacer esas alusiones, por lo tanto, no le alcanza a él el tema de la violencia política", explicó.

Sostuvo que lo mínimo que se puede esperar del OPLE es que la violencia política sea sancionada, por ello lo mínimo que se espera es que la autoridad local, mostrando su independencia, proceda como corresponde.

"Como lo dijo el presidente de la República, él lo reconoció, sabemos que en los Estados ´están puestos a modo algunos y algunas´; entonces, lo mínimo que esperamos es que se resuelva conforme a Derecho y que se apliquen las sentencias (...):

"Le toca al Organismo Público Local Electoral, no solo a la presidenta, al consejo del pleno investigar y determinar la sanción, pero estaremos esperando el engrose de la ponencia para ver cómo es que se va a hacer el procedimiento.

"De igual manera, si aquí no resuelven, que no hay violencia, lo iremos recurriendo hasta llegar igual a la Sala Regional, yo creo que los magistrados no van a contradecirse en sus resoluciones", consideró.

¿Qué acusa la diputada?

La diputada acusó violencia política de Eric Cisneros Burgos durante su comparecencia el pasado 19 de noviembre en el Congreso local.

Y es que, tras cuestionarle sobre el incremento de la violencia contra las mujeres en Veracruz, Cisneros Burgos dijo que este gobierno sí trabaja en empoderar "de verdad" a las mujeres, no como el caso de su partido político, Movimiento Ciudadano (MC), al que acusó de no dar oportunidad a las mujeres.

"No podemos tener un discurso aquí ni otro cortito allá afuera", dijo al sacar un mapa de Veracruz donde están señalados los municipios gobernados por mujeres.

"No hay una sola alcaldesa de Movimiento Ciudadano porque en todas las ciudades donde hay posibilidades de triunfo, en su partido no le dan oportunidades a las mujeres y sí le dan oportunidades a los hombres para que repitan y repitan", recriminó el secretario.

Incluso, Cisneros Burgos dijo que gracias a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) "le corrigió la plana" a Movimiento Ciudadano, es que ella pudo convertirse en diputada.

El secretario añadió que el Gobierno del Estado, gracias "a la voluntad" de Cuitláhuac García, tiene a mujeres en cargos como el Tribunal Superior de Justicia, para que "violentadores" conozcan la fuerza del Estado.

"Qué bueno que usted hace sus comentarios, pero trasládeselos por favor a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, donde sí hay mucha violencia, aquí en Veracruz la vamos disminuyendo coordinadamente. Sus comentarios con todo gusto, se los voy a hacer llegar vía digital a sus gobernadores", dijo el secretario.

Siguió diciendo que MC promueve a presuntos delincuentes a cargos públicos, como en Ixtaczoquitlán, donde un regidor de Movimiento Ciudadano está acusado de asesinar a un periodista.