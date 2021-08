Cirilo Vázquez Parissi pidió a Sefiplan que le depositara 8.7 mdp en cuenta fantasma

La administración del alcalde de Cosoleacaque , Cirilo Vázquez Parissi tendrá que intentar solventar nuevamente el destino de 8.7 millones de pesos, que pidió le fueran depositados a una cuenta bancaria, que no está nombre del ayuntamiento, ni en ningún registro oficial contable.

Sin embargo, la observación que más resalta es la de carácter financiero identificada como FM-048/2019/009, donde el Orfis le precisa que de acuerdo con las compulsas efectuadas con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el ayuntamiento recibió un depósito por poco más de 8.7 millones de pesos, sin embargo no se encuentran registrados en la información financiera del municipio.

El gobierno municipal encabezado por Cirilo Vázquez Parissi intentó solventar simplemente con el argumento de que sí recibió los recursos, pero tampoco aclaró el destino final de dicho monto.

Ante ello, el Orfis solicitó al Banco Nacional de México conocer el nombre de quién es el titular de la cuenta a la que fueron transferidos los recursos, pero no hubo respuesta de que esté a nombre del ayuntamiento.

En la obra pública, igualmente el gobierno municipal de Cosoleacaque fue observado, pues realizó obra sin la correspondiente planeación, ni los permisos necesarios.

Por ejemplo reparó 3 aulas, sin el aval de la SEV, para determinar si cumplían con la normatividad respectiva.

De igual forma hizo reparaciones de algunas calles, parques y ampliaciones de alumbrado público, pero no lo consultó con la Comisión Federal de Electricidad, para saber si no existía algún riesgo o alguna inconsistencia técnica que pudiera ser resuelta en la etapa de proyecto y no después de su construcción.

Ante tal situación, el Órgano de Fiscalización Superior señaló cerca de una veintena de observaciones tanto financieras como a la obra pública al ayuntamiento de Cosoleacaque, que tendrán que solventar para evitar las denuncias penales correspondientes.

