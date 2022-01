´Ciertas leyes pueden cambiarse´; CGJ tras comentarios de Isabel Romero

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que pedirá a la titular del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, buscar a los padres de Pilar Arguello Trujillo, joven víctimas de femicidio luego de haberles dicho que la justicia que obtendrían es la "divina".

"Sí recojo el asunto de ese caso, yo hablo con la presidenta, ya me había entrado que había una situación, ella tiene toda la disposición porque me lo dijo, hay situaciones que causan estado, yo pienso que hay que abogar por modificar ciertas cosas de la ley, a fin de que cuando exista algún cuestionamiento a futuro de un caso, se pueda abrir una alternativa; no obstante, se hayan agotado todos los procedimientos judiciales a los que se tengan derecho".