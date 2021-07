cierre_de_29_juzgados,_necesario_ante_quiebra_de_poder_judicial:_isabel_romero

Esto lo confirmó a los magistrados la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, durante una reunión que sostuvieron para explicar la extinción de los órganos jurisdiccionales, de los cuales 11 fueron microregionales

La situación es tal, agregó Romero Cruz, que durante junio se estuvieron "tronando los dedos" y tuvieron que pedir "fiadas" las desinfecciones que se realizan en las instalaciones contra el Covid-19.

Lo anterior consta en una grabación que fue difundida a medios de comunicación, puesto que existe inconformidad de los propios magistrados ante el cierre de los juzgados y los descuentos que buscan aplicarles.

En el audio, Romero Cruz reconoce que atraviesan por serios problemas económicos y afirma que el Poder Ejecutivo está dispuesto a apoyarlos con 200 millones de pesos para cubrir parte del desbalance financiero.

Igualmente justificó que una forma de generar economías en el Poder Judicial era el cierre de algunos de los juzgados, particularmente los microregionales, puesto que no estaban dando resultados.

"Tenemos un déficit (...); nos faltan 500 millones de pesos, nos van a dar 200 millones de pesos, nos van a faltar ahora 300, ya menos. Necesitamos 260 millones para puro salario, los otros 300 son para papelería, todo lo que usan, luz agua, teléfono, todo, pero 260 millones es para puros salarios.

"El señor gobernador lo que me pidió muy atentamente platicar esto con ustedes, es que, desde luego es voluntario, que se les redujera la compensación a un cierto porcentaje, todavía no lo hemos platicado bien con el secretario de aquí hasta diciembre nada más", expuso la presidenta del Poder Judicial.

La propia presidenta reveló que "moralmente no se sintió bien" de tomar la medida y añadió que eran necesario amarrase el cinturón con otras acciones, tal es el caso de los descuentos a las compensaciones de los magistrados, a quienes pidió solidaridad, puesto que este 2021 también se debía atender la creación de los juzgados de índole laboral.

"Si se tomaron estas decisiones fue por la situación económica y porque el día primero de octubre entran en funciones los juzgados laborales y díganme ustedes si estamos mal que no nos alcanza el dinero.

"Entonces tener 11 micoregionales y 11 laborales, más aparte los familiares, a dónde íbamos a dar; ahorita nos faltan hasta para diciembre 500 millones de pesos; que 260 son para puro salario", añadió.

Romero Cruz reveló que "la sanitización" que se realiza a las oficinas del Poder Judicial está siendo "fiada" y el dinero ya no les alcanzaba para la nómina del mes de junio.

"Ahorita para el 30 de junio nos estábamos tronando los dedos; yo fui varias veces con el señor Gobernador porque todavía desconfiaba mucho porque no soy buena para las matemáticas ni para esto de la administración financiera, lo estoy aprendiendo, pero fui varias veces, Gobernador y ya la última me dice qué no entiende; hable con los magistrados y dígales que me apoyen hasta diciembre nada más, quiero que me apoyen hasta diciembre pero voluntariamente, el que quiera, no los vamos a obligar, el que quiera y me dicen hace 2 o 3 días (...), ahorita me está exigiendo la Suprema Corte pagar 700 millones de pesos a Soriana y ya, porqué, porque Duarte le pidió fiado a Soriana 700 millones de pesos de puras despensas y no se las pagó.

"Demandaron y la parte que tenía que contestar la demanda los señores no hicieron nada deliberadamente, porque no hubo de otra forma verdad, le demandan al Gobierno ahora le están requiriendo al Gobernador, a nuestro Gobernador este de ahorita, que pague los 700 millones de pesos a Soriana y qué quieren que haga", expuso la presidenta.

De esta manera reconoció que la desaparición de los juzgados microregionales y unos familiares fue en primer lugar porque no funcionaban y en segundo lugar porque el Poder Judicial está "mal económicamente hablando".

"Entonces necesitamos salir de este bache, ya el año que entra ya vamos a estar mejor me dice el señor gobernador y eso es lo que les pido a ustedes", concluye Romero Cruz.